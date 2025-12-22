CNM juramenta a los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

Los nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia levantan la mano para ser juramentados por el presidente Luis Abinader durante la ceremonia de juramentación en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, presidida por el Consejo Nacional de la Magistratura. ( DIARIO LIBRE /DANIA ACEVEDO )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) juramentó a los cinco nuevos jueces que se integrarán al pleno de la Suprema Corte de Justicia.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional y fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Los magistrados juramentados son Edynson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

Del grupo, tres pertenecen a la carrera judicial y se desempeñaban hasta el momento como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota correspondiente a abogados en ejercicio, de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República.

Hasta el momento de su designación, los magistrados Edynson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez fungían como jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Asimismo, el togado Manuel Hernández Victoria se desempeñaba como juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/whatsapp-image-2025-12-22-at-103841-am-8878dd91.jpeg Los nuevos magistrados que integrarán el pleno de la Suprema Corte de Justicia durante la ceremonia de juramentación. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Por su parte, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez cuentan con una amplia trayectoria profesional. Vásquez Castro es especialista en las áreas del derecho económico y tributario, mientras que Rodríguez se especializa en derecho público.

Juramentada como segunda sustituta

Durante el acto también fue juramentada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la Segunda Sala de la alta corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

Los perfiles

Edynson Alarcón Polanco

Alarcón Polanco es juez presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Posee una especialidad en Formación Judicial Integral por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y una especialidad en Derecho Mercantil por la Escuela Judicial de Barcelona.

Ha cursado dos maestrías: una en el área de justicia constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura y otra en Propiedad Intelectual en el recinto Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, esta última con mención de honor en grado sobresaliente, según consta en las notas aportadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/whatsapp-image-2025-12-22-at-103707-am-af8a1b75.jpeg Una las nuevas magistradas de la Suprema Corte de Justicia saludan al presidente Luis Abinader durante la ceremonia de juramentación. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la docencia universitaria, impartiendo clases de manera ininterrumpida en la Universidad Central del Este y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), tanto en el recinto de Santiago de los Caballeros como en el recinto Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo.

Figura como cofundador de la Escuela Nacional de la Judicatura en el período 1997–1998. Es autor de un manual de derecho de autor en la República Dominicana.

Miguelina Ureña Núñez

Ureña Núñez cuenta con más de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial. Se desempeña como jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Con anterioridad, integró durante 17 años la Tercera Sala del Tribunal de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago de los Caballeros, incluyendo funciones como jueza presidenta de dicha sala.

En el ámbito académico, es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y profesora universitaria de programas de posgrado. En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se desempeña como coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Su formación académica incluye estudios doctorales en Derecho cursados en un programa conjunto de la PUCMM y la Universidad Externado de Colombia.

Es magíster en Derecho Constitucional, con concentración en Jurisdicción Constitucional, en una titulación cootorgada con la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Además, posee maestrías en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios, Derecho Societario y Comercial y Ciencias Jurídicas, así como un posgrado en Procedimiento Civil.

Manuel Aurelio Hernández Victoria

Cuenta con más de 34 años de trayectoria en el Poder Judicial. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones en todos los niveles de la judicatura, desde juez de paz hasta juez presidente de corte de apelación.

Entre los cargos ejercidos figuran los de juez de la Cámara Civil y Comercial, juez suplente y juez presidente de la Corte de Apelación, así como magistrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, incluyendo su Segunda Sala Penal.

También formó parte de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

En el plano académico, es doctor en Derecho, con especialidades en Derecho Penal y Derecho Civil cursadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posee un máster con orientación doctoral en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, realizado en coordinación con la Universidad del País Vasco, el cual culminó con la defensa de su tesis.

Su formación se complementa con estudios avanzados en Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional, así como con diplomados y seminarios en áreas como razonamiento judicial, medidas conservatorias, embargos, responsabilidad laboral, derecho de autor y el nuevo Código Penal.

Ha ejercido la docencia en programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Yorlin Lisett Vásquez Castro

Vásquez Castro es licenciada en Derecho, magna cum laude, por la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), título obtenido en 2013, y licenciada en Contabilidad por la Universidad Nacional de las Ciencias Exactas (INCE), graduada en 2012.

Su formación de posgrado incluye una maestría en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) (2019), una maestría en Derecho Judicial por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), concluida en diciembre de 2019, y una maestría en Derecho Económico por la Universidad de Salamanca (España), con doble titulación en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (2021).

Además, realizó una especialidad en Derecho Mercantil en la Escuela Judicial del Gobierno de España (2018) y un programa intensivo de desarrollo de competencias en Barna Management School (enero de 2023).

Cursa un doctorado en Derecho y Sociedad en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima); conforme a las notas disponibles, su tesis fue entregada en marzo de 2025 y se encuentra en proceso de evaluación.

En el ejercicio profesional ha sido jueza de paz, jueza titular en juzgados de tránsito del Distrito Nacional y funcionaria itinerante en la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal. En 2018 encabezó un plan de liquidación de mora judicial en el Distrito Nacional y en Santiago. También se desempeñó como subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Ha estado vinculada a la docencia universitaria y a la producción académica, con publicaciones en materia de derecho tributario y sistema judicial.

Namphi Rodríguez

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

Realizó estudios de posgrado en Dirección de Comunicación y Campañas Electorales en la Universidad de Sevilla (España) y en el Instituto Internacional de Comunicación y Estrategia (Inteleq), en México.

Según las notas aportadas, cuenta con estudios de especialización en Derecho Público en universidades de España, Estados Unidos y Colombia, así como una especialización en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el ámbito académico, es catedrático de Derechos Fundamentales en la maestría en Derecho Constitucional de la UASD y profesor de Derecho Administrativo en la UNPHU. En el plano institucional, se desempeña como secretario general del capítulo dominicano de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (AMJC) y es miembro del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDC) y de la Asociación de Escritores Dominicanos (AED).

Es autor de la obra Derecho de la información: hacia un nuevo régimen jurídico de los medios de comunicación (2008).