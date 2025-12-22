Imponen 40 y 30 años de prisión a miembros de una banda que mató a un comerciante en Boca Chica

A un miembro de la banda se le halló culpable de también violar la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones y que establece pena de hasta 40 años de cárcel. ( SHUTTERSTOCK )

Un tribunal de Santo Domingo Este impuso condenas de 40 y 30 años de prisión a miembros de una banda que, en medio de un atraco mataron a un comerciante e hirieron a una mujer en noviembre del 2023 en Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Los sentenciados son Estarlin Robertico López (el Eléctrico), Antony Pérez Mojica (Fren), Brendy Ramírez y Ariel Amador Lara (Bobolito), a quienes se acusó de ultimar a Ramón Jáquez Mosquea y provocaron heridas por arma de fuego a Yafreisi Rosario Mercedes.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría, los fiscales litigantes Ignacio Rojas y Evelyn Peña demostraron ante el tribunal la culpabilidad de los procesados, en violación del Código Penal Dominicano, que tipifica y sancionan la asociación de malhechores, el homicidio voluntario y robo agravado.

Así como también los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Las imputaciones, probadas por el Ministerio Público, conllevaron a la condena de 40 años de prisión a Estarlin Robertico López (El Eléctrico) y a la imposición de 30 años de reclusión para Antony Pérez Mojica (Fren), Brendy Ramírez y Ariel Amador Lara (Bobolito).

Hay otros dos prófugos

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Dahiana E. Castillo establece que el hecho ocurrió la noche del 23 de noviembre del año 2023, cuando los ahora condenados, junto a otros dos (prófugos), portando armas de fuego y armas blancas, se presentaron al colmado propiedad de la víctima con el objetivo de realizar un atraco.

Ya en el establecimiento, amenazaron a los presentes, entre ellos la familia del hoy occiso.

Tras sustraer mercancías y dinero de dicho negocio, los malhechores comenzaron a disparar cuando salían del colmado, impactando con un disparo en la cabeza al comerciante Ramón Jáquez Mosquea.

Al percatarse de lo que estaba sucediendo, Yafrerisi Rosario Mercedes, intentó auxiliar a las víctimas y fue alcanzada por un disparo en uno de sus pies. Los hechos quedaron captados en las cámaras de seguridad cercanas al colmado.

La sentencia fue impuesta por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Katherine Lara y José Leonel Asencio Quezada, del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este.