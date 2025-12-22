Mató a su pareja, el guardián de seguridad de un disparo, ahora le cantan 20 años

Un tribunal de Puerto Plata dictó la sentencia contra la mujer que mató a su pareja en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El guardián de seguridad, el hombre encargado de proteger el lugar, terminó muerto con su propia arma. Casi cuatro años después, la justicia cerró el círculo: 20 años de prisión para la mujer que apretó el gatillo.

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a Amy Abreu Suero por el homicidio voluntario de su pareja sentimental, Manuel Alfonso Silverio Pallero, ocurrido el 19 de octubre de 2021 en el municipio de Altamira.

La sentencia se dictó tras acoger íntegramente las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que logró demostrar cómo se desarrollaron los hechos y desmontar la versión inicial de un disparo "sin intención".

La mañana que terminó en muerte

De acuerdo con el expediente, eran alrededor de las 7:45 de la mañana cuando la pareja se encontraba cerca de una banca de lotería ubicada en la calle Elpidio de Jesús Cabrera esquina Duarte. Silverio Pallero, de 34 años, cumplía funciones como agente de seguridad del establecimiento.

La discusión comenzó de forma verbal y escaló rápidamente. Según los jueces, Abreu Suero inició una agresión física y verbal contra su pareja. Él no respondió. No hubo forcejeo ni intento de defensa.

En cuestión de segundos, la mujer tomó la escopeta que Silverio Pallero utilizaba para su trabajo. Le disparó por la espalda, impactándolo directamente en la parte posterior de la cabeza. El disparo fue mortal. El guardián cayó sin vida en el mismo lugar que debía proteger.

Las primeras versiones

Ese día, los reportes preliminares hablaban de una discusión de pareja que terminó de forma trágica. Incluso circuló la versión de que la agresora habría dicho que "pensó que el disparo era de mentira". Miembros del DICRIM iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Con el avance del proceso judicial, esa narrativa se fue desmoronando.

El juicio y la condena

Durante el juicio, el Ministerio Público —representado por la fiscal Karen Lidia Santana Hernández— presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que acreditaron que el disparo no fue accidental y que la víctima no representaba una amenaza en ese momento.

El tribunal, presidido por la magistrada Jakayra Veras, declaró a Abreu Suero culpable de homicidio voluntario, delito sancionado por los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, e impuso la pena máxima de 20 años de prisión.

