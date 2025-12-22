Nueva jueza Yorlin Vásquez de la SCJ dice que la edad no tiene que ver con impartir justicia

Yorlin Vásquez Castro, juramentada este lunes como nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), planteó que impartir justicia "no tiene que ver con la edad", sino con poseer integridad y transparencia.

"Eso es un tema de convicción y de vocación", reaccionó cuando se le preguntó sobre los cuestionamientos externados por algunos sectores referentes a su escogencia como miembro de la alta corte pese a su juventud. La magistrada tiene 35 años.

"Yo creo que lo importante al momento de llegar a la Suprema Corte de Justicia es tener en mente el norte de todo, que es administrar justicia de manera íntegra, transparente, en favor de los mejores intereses del país y de la sociedad. Y eso no tiene que ver con edad, eso es un tema de convicción y de vocación", acotó.

Sobre los retos de la Suprema con el nuevo Código Procesal Penal, recientemente aprobado y puesto en ejecución de manera inmediata, la magistrada dijo que lo que toca es "conocerlo" para su buena aplicación.

"Bueno, lo primero es conocerlo para tener la interpretación más a fin, más correcta del derecho. Aplicarlo a los casos conforme a lo mejor. Y nada, cada caso es un caso, lo veremos en el día a día", dijo al ser abordada por periodistas en el Palacio Nacional.

Vásquez Castro forma parte de los nuevos cinco magistrados escogidos el pasado viernes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para sustituir vacantes en la alta corte. Fueron juramentados hoy por el presidente de la República y del referido órgano, Luis Abinader, y los demás integrantes en una ceremonia realizada en el Palacio Nacional.

Otros jueces de la Suprema

Los demás jueces son: Manuel Hernández Victoria, Edynson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Namphi Andrés Rodríguez.

Ocupan los lugares de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz y los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Moisés Alfredo Ferrer Landrón y Blas Rafael Fernández Gómez; así como la vacante dejada por el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, cuando asumió la presidencia del Tribunal Constitucional.

Asignada a la Sala Penal

Vásquez Castro fue asignada este lunes a la Segunda Sala o Sala Penal de la SCJ junto a los jueces Francisco Jerez Mena, presidente; Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto Sánchez y María Garabito Ramírez. Cada sala tiene cinco miembros.

Las otras salas de la alta corte son: la Primera Sala o Sala Civil y Comercial, cuyos miembros son Justiniano Montero Montero, presidente de Sala; Samuel Arias Arzeno, Vanessa Acosta Peralta, Edynson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez

La Tercera Sala o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo estará compuesta por los magistrados: Manuel Herrera Carbuccia, presidente, Anselmo Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Francisco Ortega Polanco y Namphi Andrés Rodríguez.