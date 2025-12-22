La Suprema Corte de Justicia tendrá desde hoy cinco nuevos jueces

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente Luis Abinader y Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. ( FUENTE EXTERNA )

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contará a partir de hoy con cinco nuevos integrantes que sustituyen a tres jueces no ratificados en esa alta corte y dos que ocuparán las vacantes dejadas por el actual presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez, y del magistrado Blas Rafael Fernández, quien se retiró por razones de edad. La juramentación será a las 9:00 a.m. en el Palacio Nacional.

De los nuevos rostros que formarán parte de la SCJ, luego de ser seleccionados el pasado viernes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tres son magistrados de la carrera judicial, Édyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Aurelio Victoria.

Los otros dos "completan la cuota de abogados en ejercicio, de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República".

Estos son Namphi Andrés Rodríguez, destacado catedrático universitario, escritor y periodista, y Yorlin Lisett Vásquez Castro, quien, a sus 35 años, se unirá a la alta corte.

Vásquez Castro tiene un perfil marcado por una formación académica extensa y una carrera desarrollada entre la judicatura y el derecho público.

Édyson Alarcón Polanco, propuesto por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), lleva más de 30 años en el Poder Judicial y se ha destacado como jurista y académico. Además, tiene experiencia en la carrera judicial y maneja diversas áreas del derecho civil, mercantil, privado y de la propiedad intelectual.

Miguelina Ureña Núñez, con más de 25 años de experiencia en el Poder Judicial, se desempeñaba como jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Antes de llegar a la Corte de Apelación, Ureña Núñez fue durante 17 años integrante de la Tercera Sala del tribunal de primera instancia del distrito judicial de Santiago de los Caballeros, incluyendo funciones como jueza presidenta de esa sala.

Manuel Aurelio Hernández Victoria tiene una trayectoria de más de 34 años en el Poder Judicial. Se ha desempeñado como juez de paz y llegó a ser juez presidente de Corte de Apelación.

Los no ratificados

Los cuatro jueces que ya no forman parte de la SCJ son Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes aspiraron para un segundo periodo de siete años y no fueron ratificados, y Blas Rafael Fernández, quien se acogió a lo que establece la Constitución y la Ley 327-98, de Carrera Judicial, que establece los 75 años para jubilarse, y no aspiró. Estos jueces salientes fueron seleccionados por el CNM cuando lo encabezaba el expresidente Danilo Medina en el 2017. Napoleón Estévez no tenía aun los siete años en la SCJ cuando aspiró a miembro del Tribunal Constitucional (TC) y fue escogido en diciembre del 2023, y seleccionado para presidirlo. El CNM cuando aún lo presidía Medina, en 2019, seleccionó a Estévez para la SCJ.

Los demás miembros del Pleno El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) está conformado por Luis Henry Molina, quien lo preside. También lo integran los magistrados Samuel Arias Arzeno, Justiniano Montero, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Francisco Antonio Jerez Mena, María Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco. También Fran Euclides Soto Sánchez, Nancy Salcedo Fernández, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Rafael Vásquez Goico y Anselmo Alejandro Bello Ferreras. Al felicitar las designaciones de los cinco magistrados, el expresidente de la SCJ, Jorge Subero, les recordó que "el primer deber de un juez es ser ingrato con quien lo recomendó". En total, sumando los cinco nuevos integrantes, el pleno de la SCJ está conformado por 17 magistrados.