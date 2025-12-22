El Pleno de la Suprema Corte asigna salas a los cinco nuevos jueces

La nueva conformación de las tres salas de la Suprema Corte de Justicia se decidió en una reunión del Pleno de esa alta corte. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, en su condición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y la magistrada Nancy Salcedo, secretaria del mismo órgano, posicionaron este lunes a los nuevos integrantes del alto tribunal, tras ser juramentados por el presidente de la República, Luis Abinader.

Concluido el acto protocolar de puesta en posición, el Pleno de la SCJ inició su Sesión Plenaria Ordinaria núm. 30-2025, en la que se dio la bienvenida formal a los magistrados Manuel Hernández Victoria, Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Namphi Rodríguez y Yorlin Vásquez Castro.

Además, se dispuso la nueva composición de las tres salas de la alta corte.

Durante la sesión se designó al magistrado Manuel Hernández Victoria, uno de los cinco seleccionados el pasado viernes por el CNM, como representante de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo del Poder Judicial.

Donde fueron asignados Namphi Andrés Rodríguez estará en la Tercera Sala o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo. Yorlin Vásquez Castro, en la Segunda Sala o Sala Penal Edynson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez, estarán en la Primera Sala o Sala Civil y Comercial. Manuel Hernández Victoria representará a la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo del Poder Judicial.

Nueva conformación de las salas

Una comunicación de prensa del Poder Judicial informa que la recomposición de las salas se realizó conforme a lo señalado en el artículo 4 y 5 de la Ley núm. 25-91, modificada por la Ley núm. 156-97, la cual establece que cada Sala de la Suprema Corte de Justicia estará integrada por cinco jueces, quienes son designados por el Pleno a propuesta de su presidente.

En tal sentido, el juez presidente de la SCJ presentó la propuesta formal de composición de las salas, la cual fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.

La Primera Sala o Sala Civil y Comercial quedó integrada por los magistrados: Justiniano Montero Montero, presidente de Sala; Samuel Arias Arzeno, Vanessa Acosta Peralta, Edynson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez, estos dos últimos juramentados este lunes como nuevos magistrados de la alta corte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/whatsapp-image-2025-12-22-at-22736-pm-1-eeae6bbc.jpeg El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina (centro) y a su derecha la también jueza de esa alta corte, Nancy Salcedo, posan junto a los cinco nuevos magistrados juramentados este lunes (FUENTE EXTERNA)

La Segunda Sala o Sala Penal quedó integrada por los magistrados: Francisco Jerez Mena, presidente; Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro.

Vásquez Castro también fue una de las cinco escogidas el pasado viernes por el CNM.

Mientras que la Tercera Sala o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo estará compuesta por los magistrados: Manuel Herrera Carbuccia, presidente, Anselmo Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Francisco Ortega Polanco y Namphi Andrés Rodríguez, este último, igualmente juramentado este lunes por el presidente Luis Abinader como nuevo miembro de la SCJ.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia destacó que esta recomposición fortalece la institucionalidad y contribuye a asegurar un servicio de justicia más integro, eficiente y con un enfoque humano, en coherencia con los valores que guían la labor del Poder Judicial.

A los que sustituyen

Manuel Hernández Victoria, Edynson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez, sustituyen a la magistrada Pilar Jiménez Ortiz y los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Moisés Alfredo Ferrer Landrón y Blas Rafael Fernández Gómez; así como la vacante dejada por el magistrado Napoleón Estévez Lavandier al asumir la presidencia del Tribunal Constitucional.

El Pleno agradeció a los jueces salientes por su servicio y dedicación al sistema de justicia y al país.

Composición de la Suprema Corte de Justicia

Conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley núm. 25-91, con sus modificaciones, la SCJ se integra por diecisiete (17) jueces: su presidente, quince (15) jueces y juezas distribuidos en tres (3) Salas de cinco (5) jueces cada una, y un (1) juez o jueza que funge como representante ante el Consejo del Poder Judicial.

La materia que conoce cada una de las tres salas

La Primera Sala tiene competencia para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez, en materia civil y comercial;

La Segunda Sala conoce y falla los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia penal. Asimismo, es competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal, atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada.

La Tercera Sala es competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia de tierras, laboral, contencioso-administrativo y contencioso-tributario.