A partir de este miércoles 24, la mayoría de los tribunales suspenderán sus labores

Solo los tribunales de Atención Permanente laborarán conociendo los casos de detenidos que deben presentarse al juez antes de las 48 horas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

A partir de este miércoles 24 de diciembre, la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspenderán sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.

Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.

En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.

Retornan el 29

El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.

En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.