Poder Judicial reprende a juez del caso Senasa por sus "reflexiones" al imponer coerción

El Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial reprendió al juez Rigoberto Sena por los "juicios y reflexiones" emitidos en sus motivaciones para imponer las medidas de coerción a los diez imputados en el fraude de la administradora de riesgo Seguro Nacional de Salud (Senasa), los que consideró que no fueron prudentes.

En la Resolución núm. 01-2025, de fecha 22 de diciembre de 2025, el Comité de Ética del Poder Judicial sostiene que las alusiones que Sena hizo a pasajes bíblicos, a escritos del patricio Juan Pablo Duarte y a León Tolstói "no forman parte del ámbito deliberativo".

"Así las cosas, a juicio de este comité, las consideraciones en cuestión son completamente obiter dicta (opinión del magistrado), es decir, no son la naturaleza de la discusión sometida a jurisdicción, de allí la mayor gravedad de ello", subraya el Comité de Comportamiento de Ética.

No obstante, aclara en su resolución que, dentro de sus atribuciones generales, se incluye la supervisión del accionar de los miembros de la judicatura dominicana en concordancia con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, pero que no es un órgano sancionador.

Al acoger la solicitud del Ministerio Público, de dictar prisión preventiva contra siete imputados, entre ellos al exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y domiciliaria para otros tres, el juez Sena citó a Timoteo 6:10, que dice: "Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores".

También expresó que el expediente de Senasa "es un caso tétrico, sombrío, escandaloso, extremadamente grave, cruel al extremo, es una especie de frenesí colectivo, de holocausto colectivo".

La decisión del magistrado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso la coerción, se emitió el domingo 14 de este mes de diciembre.

La reacción del juez a recriminación

Según el texto íntegro de la Resolución 01-2025, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero y María Garabito Ramírez, sostuvieron un encuentro, en esa alta corte, con Rigoberto Sena "en el marco del diálogo", en el que el juez de instrucción dijo ser un "apasionado del Derecho y la ética judicial".

Agregó, de acuerdo a la misma resolución del Comité de Comportamiento Ético, "que evita los medios de comunicación por no sentirse cómodo con la exposición pública y que no disfruta la atención mediática recibida".

Aseguró, además, que la protesta que se realizó frente al Palacio de Justicia, mientras se conocía la audiencia, "no influyó en su decisión".

"Explica que realizó las citas considerando que el pueblo dominicano es creyente, pero que la sentencia tiene fundamentos jurídicos, aunque reconoce que si se le presentara un caso parecido omitiría esa parte".

El Comité de Comportamiento Ético fue convocado por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina.

Exhortación a jueces

El Comité exhortó a todos los jueces del Poder Judicial dominicano a que, en cada actuación y en la redacción de sus decisiones, observen estrictamente los valores y principios del Código de Comportamiento Ético como soporte de la ética pública, la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en la administración de justicia.

