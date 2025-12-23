Un mes de prisión preventiva para cuatro acusados de daños a cuartel policial en Santiago

Acusados por daños a cuartel policial en Santiago reciben medidas de coerción. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso este martes un mes de prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro hombres acusados de causar daños en el cuartel policial del distrito municipal El Limón, en el municipio Villa González.

Los imputados son Bartolo Santos Salas; Juan Danilo Santos Álvarez, alias Puerco; Aneudy Jiménez Suero, y José Ramón Toribio Álvarez, alias Ramón.

El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores y destrucción de propiedad pública.

El hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2025, durante una protesta que culminó con daños significativos a las instalaciones del cuartel policial.

El hecho

De acuerdo con el informe oficial, un grupo de personas lanzó piedras contra la edificación, provocando la rotura de puertas y ventanas de cristal, así como otros daños materiales.

La protesta se produjo tras la muerte de un joven que fue atropellado por una camioneta conducida por un agente policial que intervenía en una fiesta callejera.

Aunque la Policía Nacional ha calificado el hecho como un accidente, comunitarios de El Limón sostienen que el conductor actuó de manera intencional.

El tribunal dispuso que los imputados cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.

El hecho ocurrió durante un torneo de béisbol

Testigos dijeron a Diario Libre que el incidente ocurrió mientras se celebraba un torneo de béisbol en el play de la comunidad.

Moradores relataron que los agentes llegaron para pedir que se bajara el volumen de la música y que, en circunstancias no aclaradas, la camioneta oficial terminó arrollando a varias personas.

Vecinos y dirigentes comunitarios pidieron una explicación clara sobre la actuación policial.

La Inspectoría General de la Policía confirmó que abrió una investigación formal y que el comandante del destacamento de El Limón fue trasladado mientras avanza el proceso disciplinario.