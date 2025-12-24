Proponen cambiar reglamento del CNM para evitar entrevistas repetidas a postulantes

El abogado Julio Cury recomendó modificar el reglamento del CNM para que actas y videos de aspirantes a la SCJ ya evaluados sean reintegradas en el próximo proceso y evitar someterlos en poco tiempo a otras entrevistas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Ante la inminente apertura de un nuevo proceso de evaluación de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia el próximo año, el jurista Julio Cury propuso considerar la pertinencia de introducir una modificación al reglamento interno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que racionalice y optimice dicho procedimiento.

Cury considera que las competencias y el perfil de un aspirante no varían en pocos meses, por lo que los postulantes ya evaluados por el CNM en un período igual o inferior a los 9 meses y que no resulten electos en dicho proceso, no deben someterse nuevamente a la evaluación presencial para nuevas vacantes.

"Un número significativo de jueces y abogados fue evaluado hace apenas semanas, sin que ello derivara en su designación. El CNM podría remitirse a las actas y videos de la reciente evaluación, integrándolas al proceso venidero, pues obligarlos a repetirlo en tan corto tiempo carecería de justificación objetiva", expresó Cury.

Uso de tiempo y recursos

Afirma que reevaluar a alguien a los tres, seis o nueve meses no aporta información nueva relevante y conlleva un uso innecesario de tiempo y recursos institucionales, por lo cual la adopción de la medida sugerida le permitiría al CNM concentrar sus esfuerzos en la evaluación de perfiles que no fueron evaluados.

"Las competencias profesionales, solvencia moral y perfil técnico no varían de la noche a la mañana. Lo que propongo reforzaría la eficiencia, razonabilidad y coherencia del sistema de evaluación, sin afectar en absoluto la potestad discrecional del órgano constitucional para decidir, en cada caso, sobre la idoneidad final de los aspirantes", señaló.

Sostuvo que la modificación que propone evitaría cargas innecesarias tanto para el CNM como para los profesionales que legítimamente aspiran a servir desde el más alto tribunal judicial.