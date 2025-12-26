Imponen tres meses de prisión preventiva a dos hombres por asesinato de otro en Salcedo

La jueza ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en la cárcel pública Juana Núñez, del municipio de Salcedo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La jueza de la Instrucción Yudelka de León, del distrito judicial Hermanas Mirabal, impuso este viernes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres implicados en el asesinato de otro, ocurrida en la ciudad de Salcedo el pasado 4 de julio de 2025.

La medida de coerción fue impuesta a Jorge Emilio Cáceres García (el Primo) y Emiliano Capellán López (Reynaldo el Cojo) por su presunta vinculación con la muerte a tiros de Francisco Alberto Rodríguez García, según indica una nota del Ministerio Público.

Señala que Cáceres García habría planeado la muerte de Rodríguez García, mientras que a Capellán López se le imputa ejecutar el crimen junto a otro hombre, identificado solo como Carlitos (el Haitiano), quien se encuentra prófugo de la justicia.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Colón Abajo y Doctor Tejada Florentino, en el municipio de Salcedo, cerca de las 12:10 de la madrugada del citado día.

Sobre los hechos

El órgano persecutor precisa que los procesados dispararon contra Rodríguez García y luego huyeron del lugar, permaneciendo prófugos durante varios meses. Tras una activa persecución, fueron arrestados en el presente mes de diciembre, con orden judicial, dos de los tres involucrados en el caso.

De acuerdo con las investigaciones, los dos hombres que segaron la vida de Rodríguez García actuaron por mandato del imputado Cáceres García, quien, según se ha establecido en el transcurso de las pesquisas, pagó para la ejecución del sicariato.

El Ministerio Público dijo que, representado por el fiscal José Orlando Liriano Aquino, realizó diversas entrevistas en las que se destaca el vínculo entre los imputados y el occiso, quienes habían tenido conflictos previos.

Violaciones

La jueza ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en la cárcel pública Juana Núñez, del municipio de Salcedo.

El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como violación de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano. La fiscalía profundiza las investigaciones del caso.

