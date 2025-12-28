Condenan a 20 años de prisión a un hombre que mató a un oficial de la Fuerza Aérea

Un tribunal condenó a 20 años de prisión a Alejandro Pigueiras Alcántara por el homicidio del mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Pablo Sosa, ocurrido la madrugada del 10 de noviembre del 2024 en Santo Domingo Este, informó hoy el Ministerio Público.

La sentencia fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, que acogió la acusación del Ministerio Público y halló culpable al procesado de homicidio voluntario, conforme a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

De acuerdo con el expediente presentado por la fiscal Ivette Mateo, el hecho se originó tras una discusión entre Pigueiras Alcántara y el oficial Sosa en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas ubicado en la avenida San Isidro. Luego del altercado, el mayor abandonó el lugar en una motocicleta acompañado de una mujer.

Detalles del caso

Según el Ministerio Pública, el tribunal estableció que el hoy condenado, junto con otras personas, persiguió a la víctima en dos vehículos hasta alcanzarlo en la avenida Sabana Larga, donde lo obligaron a detenerse.

En condiciones de indefensión, el oficial fue agredido físicamente y, tras quedar tendido en el pavimento, Pigueiras Alcántara lo atropelló con su vehículo.

De acuerdo con la nota de prensa, los acompañantes del agresor huyeron del lugar, mientras que Pigueiras Alcántara fue arrestado en flagrante delito por una patrulla policial que acudió a la escena.

Durante el juicio, la fiscal litigante Ana Basora presentó pruebas testimoniales y periciales que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado. La condena deberá ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, según dispuso el tribunal integrado por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz e Isaías R. Martínez.