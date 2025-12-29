Ministerio Público pide prisión preventiva contra mayor del Ejército que mató joven en Los Guandules

mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy imputado de matar a la joven Perla Jokasta Santos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público solicitó la noche de este lunes prisión preventiva como medida de coerción contra el mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, acusado de dar muerte de un disparo a una joven de 19 años en Los Guandules.

El órgano acusador tipificó el crimen de Perla Jokasta Santos como un homicidio voluntario cometido presuntamente por el militar. Lo acusa de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano (CPD)

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de diciembre luego de que la joven saliera de su casa junto a unos amigos y luego se supo que recibió un disparo en la cabeza en un confuso incidente.

El militar fue apresado por la Policía Nacional y puesto a disposición de la justicia.

Hermano afirma querían atracarlo

Este lunes, César Augusto Mesa Arismendy, hermano del mayor del Ejército, aseguró que su pariente disparó en defensa propia en momento en que presuntamente iba a ser atracado por los jóvenes que andaban con Perla Jokasta Santos.

También negó que su hermano haya tenido algún interés amoroso en la hoy occisa, como se ha dicho en redes sociales. Dijo que su pariente es una persona que tiene más de 20 años en el Ejército y que actuó para defenderse.