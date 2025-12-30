"Himno lésbico": arrestan en el AILA a escritora imputada por ultraje al Himno Nacional

Imagen referencial: una mujer esposada es custodiada por agentes de seguridad para ilustrar el arresto de Alicia Anabel Santos Díaz, ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas por orden judicial. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades arrestaron este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a la escritora dominicana Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años, imputada del delito de ultraje al Himno Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal del Distrito Nacional.

El arresto se produjo en virtud de la Orden Judicial número 2025-AJ0051862, emitida el 7 de agosto de 2025 por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

Santos Díaz, residente en Estados Unidos, es investigada por presunta violación de los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana. En el mismo proceso figura como imputada Yoseli Castillo Fuertes.

De acuerdo con el Ministerio Público, ambas mujeres organizaron y pusieron en circulación el texto titulado "Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!", en el marco de un evento realizado en uno de los salones del Centro Cultural de España, en la Zona Colonial. Durante la actividad, invitaron al público a ponerse de pie e interpretar lo que denominaron el "Himno Nacional", utilizando la música original, pero con letras alteradas.

Las autoridades sostienen que esta acción constituye un ultraje contra el Himno Nacional, símbolo sonoro de la patria, el cual es único e invariable conforme a lo establecido en la Constitución dominicana.

La investigación se apoya, entre otros elementos, en evidencias difundidas a través de redes sociales y en denuncias formales presentadas por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), el Instituto Duartiano y otras organizaciones, que solicitaron la aplicación de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico.

En uno de los considerandos de la orden de arresto, la jueza señala que, aunque la libertad es un derecho fundamental, esta puede ser restringida mediante orden motivada de una autoridad judicial competente cuando se vea afectado el orden público y las buenas costumbres.

Asimismo, justificó la medida en la condición de residentes en el extranjero de las imputadas, al considerar que podrían sustraerse del proceso por su carácter transitorio en el país.

El Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para el conocimiento del caso ante los tribunales.