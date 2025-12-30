Condena por segunda vez a 20 años de prisión a Argenis Contreras por muerte de Yuniol Ramírez

Argenis Contreras en una de las audiencias. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó por segunda vez la condena de 20 años de prisión impuesta a Argenis Contreras González , hallado culpable del rapto y asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez Ferreras , así como de incurrir en extorsión desde la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación , que rechazó el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Los jueces Daniel Julio Nolasco Olivo, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo acogieron los argumentos presentados por el Ministerio Público y confirmaron la responsabilidad penal del procesado.

El fiscal Jonathan Pérez Fulcar , de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), valoró la decisión y recordó que se trató de un segundo recurso de apelación tras la celebración de un segundo juicio, en el que —dijo— fueron presentadas pruebas suficientes para sostener la condena.

Seguirá en Najayo

Con esta ratificación, Contreras González continuará cumpliendo su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres , en San Cristóbal.

El crimen

Yuniol Ramírez Ferreras, presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (Cona) y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue reportado desaparecido en octubre de 2017. Días después, su cadáver fue hallado en la cañada Arroyo María, en Hato Nuevo, Manoguayabo, amarrado con cadenas y candados a un block de cemento.

El Ministerio Público demostró que Contreras González participó directamente en el homicidio y en el ocultamiento del cadáver, en un hecho que estuvo vinculado a un esquema de corrupción y extorsión que operaba desde la OMSA.

Antecedentes de Argenis Contreras

Argenis Contreras se desempeñaba como director financiero de la OMSA al momento del crimen, durante la gestión de Manuel Rivas , exdirector de esa institución. Las investigaciones establecieron que Ramírez Ferreras habría sido asesinado tras denunciar presuntas irregularidades y actos de corrupción relacionados con el manejo de fondos en la entidad estatal.

Tras el homicidio, Contreras huyó del país hacia Estados Unidos , donde permaneció prófugo hasta ser capturado por las autoridades. Posteriormente, fue extraditado a la República Dominicana luego de gestiones realizadas por el Ministerio Público, lo que permitió que enfrentara el proceso judicial.