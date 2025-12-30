Mayor del Ejército mató de manera voluntaria a joven de Los Guandules, según la fiscalía

El mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, imputado de la muerte de la joven en el sector Los Guandules, alega que disparó en defensa propia ante un intento de asalto que le hicieron compañeros de la hoy occisa. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Fiscalía del Distrito Nacional imputa al mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años de edad, de homicidio voluntario por la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19, cuando esta se desplazaba en una motocicleta junto a una prima y a otro joven en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en el sector Los Guandules.

En la solicitud de medida de coerción contra el militar, los fiscales afirman que este "tenía conocimiento de la actividad ilícita que estaba realizando y que la misma está sancionada con los artículos 295", que tipifica el homicidio voluntario, y el 304, el cual castiga ese crimen con reclusión mayor de hasta 30 años.

El militar y sus parientes han alegado que la muerte de Santos Pacheco, de un disparo en la cabeza, fue consecuencia de una reacción en defensa propia luego de un intento de asalto en el que los jóvenes que acompañaban a la hoy occisa buscaban despojarlo de su arma.

La familia dice la acosaba e imputado lo niega

La joven Perla Jokasta Santos Pacheco murió al instante después de recibir el disparo en la cabeza, la madrugada del 26 de este mes de diciembre de 2025.

Line Pacheco, madre de Perla Jokasta Santos, insistió este martes en que Mesa Arismendy la acosaba.

"No hubo tal atraco, había acoso, del cual yo no sabía", subrayó.

Sostuvo que se dio cuenta del acoso durante el velorio por una amiga de Perla Jokasta.

Al salir del tribunal que intentó conocer este martes la solicitud de prisión que hizo el Ministerio Público, Mesa Arismendy negó que asediara a la víctima.

También dijo que Iván Santos, padre de Perla Jokasta, es su "amigo".

Lo que narraron sus compañeros

Según el Ministerio Público, la víctima se desplazaba por la referida avenida a bordo de una motocicleta, junto a su prima adolescente y el joven Merlin Rodríguez Jiménez (quien conducía), en dirección a una estación de combustible de la avenida Padre Castellanos, del ensanche Luperón, Distrito Nacional.

Más adelante se desplazaban el joven Félix Manuel Féliz Cornel y un adolescente de 17 años, a bordo de otra motocicleta, también conocidos de Perla Jokasta Santos.

Durante el trayecto, los acompañantes de la víctima escucharon un disparo, el cual fue hecho por el imputado Mesa Arismendy, sin razón aparente y haciendo uso para ello de su arma de reglamento, marca Colt, cal. 45, serie Núm. 230457, el proyectil impactó a Santos Pacheco, agrega el órgano acusador.

Luego el imputado siguió caminando, siendo visto por un testigo en la zona.

El Ministerio Público dice que levantó, junto a miembros de la Policía, varios videos donde se puede observar al imputado caminando por la dirección indicada con su arma de reglamento en la mano.

Un hijo de Mesa Arismendy entregó el vehículo marca Kia, modelo Sorento, Placa Núm. G359414, propiedad de su padre, en cuyo interior se ocuparon las vestimentas y calzados que vestía el militar al momento de cometer el hecho.

Un día después de la muerte, el día 27 de diciembre del año 2025, Mesa Arismendy fue arrestado en virtud de una orden judicial gestionada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Coerción aplazada

La audiencia de solicitud de medida de coerción, programada para este martes, fue aplazada para el día 6 de enero a solicitud de la defensa que requirió más tiempo para preparar los presupuestos de defensa. También para que se entreviste en cámara Gesell a la menor que acompañaba a la víctima.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por el Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) y el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón.