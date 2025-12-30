Linnete Pacheco, madre de la joven de 19 años ultimada por un mayor del Ejército en el sector Los Guandules, Distrito Nacional, insistió que este acosaba a su hija y dijo que no es verdad que el imputado haya disparado en defensa propia ante un atraco.

Pacheco sostuvo que, si fuera cierto que los dos jóvenes que acompañaban a Perla Jokasta Santos hubiesen intentado despojar de su arma al mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, estuvieran detenidos también porque no han huido a ninguna parte.

"No hubo tal atraco, había acoso, del cual yo no sabía", insistió.

Sostuvo que se dio cuenta del acoso durante el velorio, porque una amiga de la hoy occisa se lo reveló a sus familiares.

En tal sentido, la madre de Perla dijo que, atando cabos, recordó que el día del cumpleaños de su hija, el 13 de noviembre, se lo celebraron en un colmado del barrio, de donde la joven se fue temprano, evitando al militar, quien se encontraba en el negocio junto a su pareja.

"Él la miraba de una forma inadecuada y eso es acoso, yo soy maestra y sé lo que le estoy diciendo", subrayó.

Afirma que su hija no era delincuente y que los videos de las cámaras de seguridad pueden aclarar lo ocurrido.

"Mi niña nunca le iba a atracar, si ven los videos, pasa un motor con los dos muchachos primeros, un primo y otro. Ellos están aquí, nunca han dejado el caso solo, si hubiesen sido de bandas como dijo un hermano de él (del militar) no estuvieran aquí", dijo Pacheco.

Dice era amigo de la familia

Al salir del tribunal, el mayor del Ejército, quien tiene 48 años de edad, dijo que era "amigo" del padre de la hoy occisa, quien perdió la vida por un disparo en la cabeza la madrugada del 26 de este mes de diciembre, próximo a su residencia.

Aplazan audiencia

La solicitud de coerción, consistente en prisión preventiva, fue aplazada para el 6 de enero, debido a que entrevistarán en Cámara Gesell a una menor que acompañaba a la hoy occisa, y también porque el abogado del imputado solicitó más tiempo para conocer el expediente depositado por el Ministerio Público.

Rolando Corniel, abogado del imputado, corroboró lo que dijo un hermano del militar, de que este disparó porque iba a ser despojado de su arma por los jóvenes que acompañaban a Perla Jokasta.