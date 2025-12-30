Expediente del MP describe circunstancias en que militar disparó contra Jokasta en Los Guandules

Jokasta Santos Pacheco falleció de un disparo a la cabeza el pasado 26 de diciembre ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La muerta la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, tras recibir un disparo realizado por un mayor del Ejército, ocurrió cuando la víctima se desplazaba como pasajera en una motocicleta junto a un amigo y una prima adolescente, según el expediente, en el que las autoridades relatan cómo sucedieron los hechos.

Según el Ministerio Público, en la madrugada del 26 de diciembre pasado, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a su prima adolescente L.T.C. y el joven Merlin Rodríguez Jiménez (quien conducía), en dirección a la estación de combustible de la avenida Padre Castellanos, en el Ensanche Luperón, Distrito Nacional.

Más adelante se desplazaban el joven Félix Manuel Feliz Cornel y el adolescente M.A.F.G., de 17 años, a bordo de otra motocicleta.

"Durante el trayecto, escucharon un disparo, el cual fue hecho por el imputado Diego Geraldo Mesa Arismendy, sin razón aparente y haciendo uso para ello de su arma de reglamento, marca Colt, cal. 45, serie Núm. 230457", según el expediente.

El proyectil impactó a la víctima Santos Pacheco en la cabeza, y luego de eso el imputado siguió caminando, siendo visto por el señor Leivi Antonio Báez Chalas.

Los amigos de la víctima aseguraron que se desplazaban a bordo de ambas motocicletas buscando una estación de combustibles para echar gasolina y fue en esa circunstancia que el victimario realizó el disparo que alcanzó a la joven.

Piden justicia

En declaraciones a la prensa, Iván Santos, padre de la víctima, advirtió que no habrá consuelo ni perdón para el mayor del Ejército, a quien consideraba su amigo y conocido del barrio, y hoy es señalado como el responsable del suceso.

En tanto que la madre de la joven fallecida, Line Pacheco, pidió a las autoridades que investiguen el hecho e insistió que el victimario acosaba a su hija.

También dijo que no es verdad que el imputado haya disparado en defensa propia ante un atraco, considerando que, si fuera cierto que los dos jóvenes que acompañaban a Perla Jokasta Santos hubiesen intentado despojar del arma al mayor del Ejército, estuvieran detenidos también, porque no han huido a ninguna parte.

"No hubo tal atraco, había acoso, del cual yo no sabía", insistió.