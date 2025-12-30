La proclama de Wilson Camacho: "No tenemos compromisos con la impunidad"

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho , afirmó este martes que el órgano persecutor mantiene una postura firme frente a la corrupción y el crimen organizado, al asegurar que no existen compromisos con la impunidad y que las investigaciones continuarán sin importar a quiénes involucren.

Camacho destacó que durante el año 2025 el Ministerio Público ejecutó siete operaciones de alto impacto contra redes de corrupción y estructuras criminales. Citó a Begonias, Jaguar, Lobo, Discovery 3.0, Domo, Leopardo y Cobra , además de otros procesos relevantes que han sido sometidos ante los tribunales.

"El trabajo realizado evidencia que el Ministerio Público actúa conforme a la ley y sin concesiones. No tenemos compromisos con la impunidad", expresó el funcionario en su cuenta de X, al referirse a los esfuerzos institucionales para fortalecer el sistema de justicia y garantizar la rendición de cuentas.

El titular de Persecución señaló que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para combatir prácticas ilícitas que afectan la institucionalidad del Estado y la confianza ciudadana, subrayando que los casos han sido sustentados con investigaciones técnicas y pruebas suficientes.

En 2025 realizamos 7 operaciones contra la corrupción y el crimen organizado (Begonias, Jaguar, Lobo, Discovery 3.0, Domo, Leopardo y Cobra) y varios casos de alto impacto. En 2026 seguiremos fomentando una cultura de respeto a la ley. ¡No tenemos compromisos con la impunidad! — Wilson Camacho (@WilsonCamachoP) December 30, 2025

Meta para el 2026

De cara al 2026 , Camacho indicó que el Ministerio Público continuará profundizando una cultura de respeto a la ley , con investigaciones rigurosas y procesos judiciales orientados a sancionar los delitos de corrupción administrativa y crimen organizado.

Las declaraciones de Camacho se producen en un contexto en el que el Ministerio Público ha reafirmado su independencia funcional y su compromiso con la transparencia, en medio de procesos judiciales considerados emblemáticos en la lucha contra la impunidad en la República Dominicana.

El más reciente es el caso Senasa, en el cual el órgano acusa al exdirector del seguro estatal, Santiago Hazim, y otros funcionarios de la entidad de corrupción administrativa por más de 15,900 millones de pesos. Siete de los diez imputados cumplen prisión como medida de coerción.