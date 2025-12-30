Suspenden y remiten a la justicia a un policía por muerte de joven en Santiago

La Policía Nacional informó que fue suspendido de sus funciones y puesto a disposición del Ministerio Público un agente de la institución involucrado en la muerte del joven Miguel Ángel Miranda Flete, durante una intervención policial realizada el jueves 25 de diciembre, en el sector Pekín, de la provincia Santiago.

El segundo teniente Vicente Encarnación Jersin fue remitido bajo custodia policial, junto a su arma de reglamento, al Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía de Santiago, donde fue investigado en relación con las circunstancias en las que se produjo el disparo que ocasionó la muerte del referido ciudadano.

El fallecimiento se produjo el 29 de diciembre de 2025, mientras el joven de 23 años estaba ingresado en un centro de salud, a consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, conforme a certificación médica oficial.

El hecho

Miguel Ángel recibió un disparo cuando miembros de la Policía Preventiva realizaban labores de disuasión de una fiesta clandestina en la vía pública, contexto en el que se registró una situación irregular, resultando además herido un oficial policial.

No obstante, las circunstancias específicas relacionadas con el uso del arma de fuego quedaron bajo investigación del Ministerio Público, órgano competente para determinar posibles responsabilidades.

Testigos denunciaron que los agentes policiales llegaron al lugar y actuaron de manera violenta, propinando golpes y derribando cajas de cervezas que se encontraban en el entorno.

Según estas versiones, al reclamar por la forma agresiva del operativo, uno de los agentes habría realizado un disparo que impactó al joven en la cabeza, lo que posteriormente le causó la muerte.

De acuerdo con las informaciones, el hecho se produjo alrededor de las 7:00 de la mañana, mientras se desarrollaba una celebración en la vía pública.