Imponen presentación periódica a mujer arrestada al llegar al país por versión lésbica del himno

Alicia Anabel Santos Díaz, arrestada en el Aila por el himno lésbico. ( FUENTE EXTERNA )

El Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional dictó este miércoles presentación periódica durante tres meses como medida de coerción a Alicia Anabel Santos Díaz, acusada de ultraje al Himno Nacional al hacerle, junto a otra imputada, una versión lésbica, informó la Fiscalía del Distrito Nacional.

Santos Díaz, de 54 años, fue apresada ayer martes a su arribó al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (Aila) en cumplimiento de una orden de arresto que había sido emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras ser señalada como una de las organizadoras de una actividad cultural en la que se habría alterado la letra del Himno Nacional, manteniendo su música original bajo el nombre "Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!".

Según consta en el expediente, la otra imputada es Yoseli Castillo Fuertes, quien continúa bajo investigación.

Las dos, quienes residen en Estados Unidos, están acusadas de haber organizado un evento en el Centro Cultural de España, en la Zona Colonial, durante el cual invitaron a los a los asistentes a ponerse de pie y cantar lo que denominaron el "Himno Nacional", pero con letras lésbicas, lo que viola la ley.

Ultraje al símbolo patrio

Las autoridades sostuvieron que el acto constituyó un ultraje a un símbolo patrio, ya que la Constitución dominicana establece que el Himno Nacional es único e invariable.

De acuerdo a la acusación, violaron los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios y sanciona cualquier acto que implique su irrespeto o alteración.

Te puede interesar Creadora del polémico "Himno Nacional Lésbico" pide disculpas