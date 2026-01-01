Pastor Ezequiel Molina cuestiona a jueces y fiscales por "injusticias" que afirma cometen

Ezequiel Molina en La Batalla de la Fe. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El pastor Ezequiel Molina Rosario lanzó este jueves un fuerte cuestionamiento a la administración de justicia en la República Dominicana, al advertir que jueces y fiscales deberán "responder ante Dios" por decisiones que considera injustas. Hizo el planteamiento durante su mensaje central en la 62ª versión de La Batalla de la Fe, celebrada este uno de enero de 2026 en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte.

En su intervención, Molina se refirió de manera directa a funcionarios del sistema judicial, a quienes acusó de actuar por intereses personales y presiones externas, en detrimento del debido proceso y la equidad.

"¿Qué hará Dios con aquellos jueces que, sabiendo que alguien es culpable, lo exoneran porque recibieron una llamada telefónica?", expresó ante miles de asistentes a la actividad religiosa.

El líder evangélico también denunció la condena de personas inocentes como resultado de la corrupción judicial, señalando el impacto humano de estas decisiones.

"Usted sabe lo grande que es pasarse dos, tres, cinco o diez años en prisión sin haber cometido ningún delito, solo porque alguien compró a los jueces y dictaron sentencia contra él", afirmó.

Molina sostuvo que la cárcel "duele mucho", pero enfatizó que el sufrimiento es mayor cuando se encarcela a un inocente, y reiteró que quienes administran justicia deberán rendir cuentas por las injusticias cometidas. "Los jueces estarán frente al juez y los jueces tendrán que responder por la injusticia que cometieron en aquel día", subrayó.

"La cárcel duele mucho, la prisión duele mucho, pero cuando usted sabe que es culpable usted lo lleva con calma", indicó.

"Tendrán que responder en aquel día. Y aquellos jueces que sabiendo que fulano es culpable lo exoneran de culpa porque recibieron una llamada telefónica. ¿Qué hará Dios con aquellos jueces que sabiendo que aquel es malo lo mandan a la calle y al inocente lo condenan? " Ezequiel Molina Pastor de La Batalla de la Fe “

Al concluir, el pastor resumió su mensaje con un llamado a una justicia imparcial: "Administración de justicia, no de gustos ni de preferencias".

La Batalla de la Fe es uno de los eventos religiosos más multitudinarios del país y cada año sirve de plataforma para mensajes de contenido espiritual, social y moral dirigidos a la nación.