Envían a Najayo hombre que mató a su pareja en Gualey

José Ramón Montero habría cometido el feminicidio el viernes 2 de enero. Se se entregó a la Policía Nacional el sábado 3. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre imputado de provocar la muerte de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido la madrugada del 2 de enero de 2026, en el sector Gualey.

José Ramón Montero, a quien el órgano persecutor señala de causar la muerte de Rosmery Sosa Rodríguez, cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, según lo dispuesto por el juez Rigoberto Sena.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen ocurrió en la residencia que ambos compartían, cuando luego de que se produjera una discusión, Montero agredió con un arma blanca a Sosa Rodríguez, quien perdió la vida como consecuencia de las heridas ocasionadas.

Como parte de las labores investigativas realizadas por agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), fue recuperada en la escena del crimen un arma blanca, la cual fue incorporada como evidencia al proceso, informó el Ministerio Público.

El imputado se presentó, de manera voluntaria, al Palacio de la Policía Nacional, en donde fue dejado bajo arresto, previo a solicitársele la medida de coerción que se le impuso.