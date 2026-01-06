Militares y policías acusados de estafa millonaria al Estado presentan sus defensas materiales

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el juicio del caso Coral y Coral 5G. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Los casi treinta policías y militares acusados de estafar al Estado con más de 4 mil millones de pesos, a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) iniciaron este martes la presentación de sus defensas materiales.

El caso de corrupción administrativa, que encabezan el mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, y el exdirector del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, se encuentra casi concluyendo el juicio de fondo en el que debe producirse una sentencia absolutoria o condenatoria.

Otros imputados

El expediente es conocido por el El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.

El caso fue bautizado con los nombres Coral y Coral 5G.

Tambien se imputa a Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, entre otros.