Un tribunal del Distrito Nacional impuso este martes medidas de coerción no privativas de libertad al exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, imputado por el Ministerio Público de amenazar de muerte y ejercer violencia intrafamiliar contra su esposa, quien también es jueza.

La jueza Ana Lee Florimón impuso presentación periódica, garantía económica de 200 mil pesos por contrato de fianza, e impedimento de salida del país al exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, imputado de amenazar de muerte a Martha E. Jáquez Hiraldo.

Lee Florimón también le ordenó a Rodríguez Consoró que se alejara de la víctima y orden de protección a favor de esta.

El abogado del exmagistrado, José Chía, solo se limitó a decir durante audiencia que el tiempo le dará la razón y guardó silencio ante la imputación que le hacen a su defendido por violencia de género.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva.

El tribunal advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las medidas impuestas podría conllevar la revisión de la coerción y la imposición de sanciones más severas, conforme a lo establecido en la ley procesal penal.

Las amenazas quedaron grabadas

Según la fiscalía, registros audiovisuales incorporados al proceso registran que el imputado profirió amenazas de muerte e insultos contra la jueza Jáquez Hiraldo en su residencia, el día 5 de diciembre.

De acuerdo con el documento, días después, Rodríguez Consoró reiteró "expresiones amenazantes relacionadas con causar la muerte a la víctima", y las comunicó de forma directa "a un familiar cercano".

Fue destituido

El exmagistrado del Noveno Juzgado de la Instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fue destituido del Poder Judicial acusado de irregularidades en los conocimientos de procesos penales que llevó.

Sin embargo, este apeló su destitución ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el que rechazó su recurso de que se revoque la decisión administrativa-disciplinaria emitida por el Consejo del Poder Judicial por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

La sentencia que rechazó la acción es la núm. 0030-1642-2024-SSEN-00076 del 26 de febrero de 2024 y emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo .

Rodríguez Consoro la recurrió en casación y la Suprema Corte de Justicia la anuló en junio del 2025, decidiendo esta alta corte que otra sala, la Segunda Sala del TSA, ventilara nuevamente el recurso del exmagistrado que procura su reintegro a la judicatura.