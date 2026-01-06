Garantía económica y prohibición de salida del país para hombre que hirió a otro en La Ciénaga

La coerción a César Augusto Mesa Arismendy consiste en garantía económica e impedimento de de salida del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de 25 mil pesos e impedimento de salida del país sin orden de un juez a César Augusto Mesa Arismendy, imputado de herir con un arma blanca a otro hombre en el sector La Ciénaga, del Distrito Nacional.

Según el Ministerio Público, César Augusto causó "heridas de consideración" a Alejandro Peguero Pérez luego de una discusión, el 8 de diciembre del pasado año.

Su abogado, Aurelio Moreta Valenzuela, dijo que ambos son vecinos y que su cliente trató de defenderse de una agresión de la víctima.

Declaraciones que lo dieron a conocer

César Augusto se dio a conocer recientemente por ser el primer pariente del mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, en salir en su defensa luego de que a este militar se le vinculara a la muerte de la joven Perla Jokasta Santos, de 19 años, la madrugada del 26 de diciembre en Los Guandules.

Dijo a la prensa en el Palacio de Justicia que el mayor Diego Geraldo disparó en defensa propia porque los jóvenes que acompañaban a la víctima intentaron despojarlo de su arma.

Sin embargo, el Ministerio Público imputa al mayor del Ejército de homicidio voluntario contra la jovencita, cuyos parientes dicen que supuestamente la asediaba.

Por el hecho que se le vincula, César Augusto Mesa Arismendy fue detenido el 2 de enero, al ejecutarse una orden de detención en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

A su hermano, Diego Geraldo Mesa, lo enviaron a Najayo por el homicidio de Perla Jokasta Santos el mismo día que detuvieron a César Augusto.