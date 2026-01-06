Jorge Subero Isa, un presidente de la Suprema que 15 años después vuelve al Estado

El nombramiento de Jorge Subero Isa fue dispuesto por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 1-26, emitido el 5 de enero de 2026. ( DANIA ACEVEDO )

Jorge Subero Isa fue designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo en enero de 2026, quince años después de haber concluido su etapa como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cargo que ocupó entre agosto de 1997 y diciembre de 2011. El nombramiento fue dispuesto por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 1-26, emitido el 5 de enero de 2026.

Subero Isa fue designado presidente de la SCJ el 3 de agosto de 1997, durante la primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano creado a partir de la reforma constitucional de 1994. Tenía 48 años al momento de su nombramiento.

Su selección se produjo en un contexto marcado por una crisis de credibilidad del Poder Judicial, caracterizada por cuestionamientos a la eficiencia, la transparencia y la independencia de los tribunales. La reforma constitucional buscaba modificar ese escenario mediante un nuevo modelo de selección y permanencia de jueces.

El entonces presidente Leonel Fernández, quien presidía el Consejo Nacional de la Magistratura, respaldó la designación de Subero Isa por su trayectoria como abogado y académico, así como por su experiencia previa como presidente interino de la Junta Central Electoral en 1997. La nueva Suprema Corte quedó integrada por 16 jueces, con Subero Isa al frente.

Durante los catorce años en que presidió la SCJ, entre 1997 y 2011, se produjeron cambios institucionales relevantes. En ese período se instauró el sistema de carrera judicial basado en evaluaciones públicas y criterios de mérito para el ingreso, ascenso y permanencia de los jueces. La estructura administrativa del Poder Judicial fue reorganizada, con el objetivo de separar funciones jurisdiccionales y administrativas.

Escuela Nacional de la Judicatura

En 1998, la Suprema Corte fundó la Escuela Nacional de la Judicatura, institución responsable de la formación inicial y continua de jueces, así como de la capacitación ética y técnica del personal judicial. Ese mismo año, mediante resolución de la SCJ, se creó el servicio de Defensa Pública, destinado a ofrecer asistencia legal gratuita a personas sin recursos económicos.

Posteriormente, la Defensa Pública fue reconocida como órgano independiente en la Constitución.

En materia de infraestructura, durante la presidencia de Subero Isa se impulsó la construcción de la sede del Palacio de Justicia de la Suprema Corte de Justicia, inaugurada en enero de 2005. La edificación fue concebida para responder a las necesidades tecnológicas y operativas del sistema judicial. También se desarrollaron proyectos de construcción y adecuación de palacios de justicia en distintas jurisdicciones del país.

Durante su gestión entró en vigor el nuevo Código Procesal Penal en 2004, así como actualizaciones en materia de registro inmobiliario y otras áreas normativas, en cuya reglamentación participó la Suprema Corte. En 2009, el tribunal adoptó un Sistema de Integridad Institucional, que incluyó un Código de Comportamiento Ético Judicial, aplicable a jueces y servidores del Poder Judicial.

Procesos judiciales de alto impacto

En el plano jurisdiccional, la etapa de Subero Isa al frente de la SCJ coincidió con el conocimiento de procesos judiciales de alto impacto. Entre ellos figura el caso Baninter, relacionado con el colapso del Banco Intercontinental en 2003. El proceso penal concluyó con condenas contra los principales responsables del fraude. En 2007 fueron declarados culpables Ramón Báez Figueroa y Luis Álvarez Renta, y en 2008 se ratificaron penas de diez años de prisión para ambos.

Otro proceso relevante fue el caso Plan Renove, vinculado a un programa estatal de renovación del transporte público ejecutado entre 2000 y 2004. En marzo de 2008, la Suprema Corte dejó firmes sentencias condenatorias contra exfuncionarios y dirigentes del transporte, con penas de tres a cuatro años de prisión y multas por un desfalco estimado en 32.5 millones de dólares. Entre los condenados figuraron el exalcalde Pedro Franco Badía y dirigentes sindicales del sector transporte.

Control de constitucionalidad

En materia constitucional, la Suprema Corte, que en ese período ejercía funciones de control de constitucionalidad, dictó decisiones relevantes. En 1998 declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Carrera Judicial que establecía evaluaciones periódicas de jueces cada cuatro años. En 2005 declaró inconstitucional la Ley 286-04, que imponía primarias abiertas a los partidos políticos.

Durante su presidencia también se conoció el caso Sun Land, relacionado con un contrato de préstamo por 130 millones de dólares suscrito por el Estado sin aprobación del Congreso.

En 2008, la Suprema Corte declaró inadmisible la acción interpuesta por organizaciones cívicas, decisión que generó reacciones institucionales en ese momento. Años después, Subero Isa se refirió públicamente a ese caso reconociendo que el caso Sunland fue un crespón negro en la toga de los jueces de la SCJ y en más de una ocasión ha reconocido, que la sentencia del caso Sunland fue una "decisión política" que marcó negativamente a los jueces de ese tribunal.

Tras la reforma constitucional de 2010, que creó el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura fue convocado a recomponer la Suprema Corte.

El 28 de diciembre de 2011, Subero Isa presentó su renuncia mediante carta dirigida al presidente Fernández y al Consejo. Aunque fue evaluado favorablemente para continuar como juez, declinó permanecer en la SCJ ante el hecho de que pasaría a ser un miembro del tribunal.