Acusada en Operación Guepardo compitió en reinado de belleza dentro de cárcel colombiana

Loany Lismeiry Ortiz Nova posa para fotos durante el reinado de la Simpatía en la Cárcel del Buen Pastor, en Colombia, mientras enfrenta un proceso de extradición por la Operación Guepardo. ( FUENTE EXTERNA )

Loany Lismeiry Ortiz Nova, imputada por el Ministerio Público dominicano como una de las principales figuras de la Operación Guepardo, generó atención pública tras conocerse que participó en el reinado de la Simpatía mientras se encuentra detenida en la Cárcel del Buen Pastor, en Colombia.

Ortiz Nova permanece privada de libertad en ese centro penitenciario colombiano desde su captura, como parte del proceso de extradición solicitado por la República Dominicana, donde es acusada de estafa inmobiliaria, asociación de malhechores, lavado de activos y uso de documentos falsos.

Las autoridades dominicanas la señalan como una de las líderes de una red que habría defraudado a más de un centenar de víctimas, incluyendo ciudadanos extranjeros, mediante supuestos proyectos inmobiliarios que nunca fueron construidos.

La participación de la imputada en una actividad interna del penal, específicamente el reinado de la Simpatía, se produjo mientras continúa bajo custodia de las autoridades colombianas, a la espera de que concluyan los trámites judiciales y administrativos vinculados a su eventual traslado a territorio dominicano. Hasta el momento, no se ha informado que esta participación tenga incidencia alguna en su situación legal.

La Operación Guepardo

La Operación Guepardo fue lanzada por el Ministerio Público dominicano para desarticular una estructura dedicada a captar inversionistas nacionales y extranjeros a través de empresas inmobiliarias, entre ellas Novasco Real Estate S.R.L., utilizando publicidad engañosa y contratos presuntamente falsificados. Según la acusación, los fondos recibidos eran desviados sin que se ejecutaran los proyectos prometidos.

Ortiz Nova fue arrestada en Colombia luego de que las autoridades dominicanas activaran mecanismos de cooperación internacional, incluyendo alertas para su localización. Desde entonces, se encuentra recluida en la Cárcel del Buen Pastor, un centro penitenciario femenino ubicado en Bogotá, mientras se desarrolla el proceso de extradición.

El Ministerio Público dominicano ha reiterado que mantiene su solicitud para que la imputada sea enviada al país y enfrente los cargos que pesan en su contra ante los tribunales. La investigación continúa abierta y forma parte de una estrategia más amplia contra redes de estafa inmobiliaria con ramificaciones internacionales.