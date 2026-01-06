Solicitan prisión preventiva contra implicado en muerte de dos cobradores en Santiago

Hoyo excavado en el patio de una vivienda del sector Don Pedro, en Santiago, donde fueron hallados enterrados los cuerpos de Reini Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez, con evidentes signos de violencia. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra un ciudadano haitiano implicado en la tortura y asesinato de dos cobradores de una empresa de préstamos, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en la provincia Santiago, tras haber sido reportados como desaparecidos.

El imputado es Dieupanou Julé, también conocido como "Jhonny".

La audiencia está pautada para conocerse el sábado 10 de enero.

El extranjero es señalado como uno de los presuntos responsables de la muerte de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Parelló.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados la noche del viernes 2 de enero, sepultados en la parte trasera de una propiedad ubicada en el municipio Licey al Medio, Santiago.

De acuerdo con la certificación médico-legal, ambos presentaban heridas de arma de fuego y traumas severos en distintas partes del cuerpo.

Previo al hallazgo de los cadáveres, las autoridades localizaron el vehículo utilizado por los hoy occisos, el cual fue encontrado abandonado en un tramo de la avenida Circunvalación Norte, con manchas de sangre.

Otros implicados

Por este doble crimen, permanecen prófugos Yelson Trinidad García, alias "Villano"; Yaudy Sarita Morel, alias "El Lápiz"; y Jimmy Jules Mecido, contra quienes un juez emitió órdenes de apresamiento,