El ministro de Justicia informa que buscan sede para la nueva institución

De izquierda a derecha: Antoliano Peralta en su juramentación como ministro de Justicia, al lado presidente Luis Abinader. El acto se desarrolló el 6 de enero en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, informó este miércoles que actualmente están en proceso de búsqueda del lugar donde se establecerá la sede del nuevo Ministerio de Justicia.

A 24 horas de haber sido juramentado, Peralta explicó que oportunamente informarán a la población dónde estará ubicada la institución. Recordó que la ley otorga un plazo de 12 meses al Poder Ejecutivo para consolidar su funcionamiento.

Asimismo, indicó que algunas dependencias no tendrán que esperar ese plazo completo, ya que están constituidas y solo deben ser incorporadas. Entre ellas mencionó la Dirección de Prisiones, la Oficina de Registro de Asociaciones sin Fines de Lucro y el abogado del Estado en materia administrativa.

"Si dentro de un año nosotros podemos entregar un ministerio con una estructura humana y administrativa terminada, hemos logrado un gran objetivo", aseguró.

Principales retos

En estos momentos, el Gobierno está enfocado en la estructuración del Ministerio de Justicia. Sobre los desafíos que enfrenta, Peralta señaló que el primero es instalar y poner en marcha el ministerio dentro del plazo establecido.

"El primer reto que yo tengo es instalar el ministerio, es decir, estructurarlo. Fíjense que es tan complejo que la ley previó 12 meses", indicó.

Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia fue creado para separar las funciones administrativas y de gestión del sistema de justicia que hasta ahora recaían en la Procuraduría General de la República, sin afectar la independencia del Ministerio Público en la persecución penal.

Entre sus atribuciones principales figuran la coordinación la representación judicial y extrajudicial del Estado, la supervisión del sistema penitenciario, la administración de asuntos registrales y la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

La estructura del nuevo ministerio incluye seis viceministerios:

Atención y Colaboración al Sistema de Justicia

Representación Judicial y Extrajudicial

Derechos Humanos

Políticas Públicas contra la Criminalidad

Políticas Penitenciarias y Correccionales

Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía

Debido a que la ley establece un período de un año, a más tardar, para enero de 2027 debería estar operando la nueva institución.

