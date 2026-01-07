×
Abuso sexual
Abuso sexual

Militar condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra niña de siete años en Los Tres Brazos

El sentenciado es Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional

Cumplirá la pena en la cárcel de Najayo Hombres

    Expandir imagen
    Militar condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra niña de siete años en Los Tres Brazos
    El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este halló culpable a un miembro del Ejército Nacional por abusar sexualmente de una menor. (FUENTE EXTERNA)

    El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.

    Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.

    Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.

    Acción penal 

    El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.

    Precisa que las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones realizadas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor.

    • Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
