El conductor señalado por embestir a dos mujeres en Herrera quedó libre tras pagar RD$5,000

Uno de los carros afectados por el impacto del conductor en Las Palma de Herrera. ( SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE )

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó este martes una medida cautelar consistente en el pago de 5,000 pesos en efectivo y la presentación periódica contra un conductor señalado de atropellar a dos mujeres en el sector Las Palmas de Herrera.

Aquilino Ramos, conductor de un automóvil Hyundai Sonata, color gris, deberá firmar periódicamente durante seis meses. El Ministerio Público, representado por la fiscal Manuel Anyelina Vicioso Ureña, lo acusó únicamente por la violación del párrafo V del artículo 66 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La imputación valida la versión de los vecinos, quienes señalaron que Ramos, luego del incidente con la octogenaria Ana Rosa Carvajal, de 83 años, y de otra mujer de unos 50 años, sacó una pistola e intentó huir del lugar, pero fue detenido por los presentes y entregado a las autoridades.

El citado artículo establece: "Las personas que formen una asociación de malhechores y en la misma sean utilizadas armas de fuego ilegales, cualquiera que sea su naturaleza, serán sancionadas con penas de veinte a treinta años de privación de libertad".

Diario Libre verificó que en el rol de audiencias del martes 6 de enero de 2026 no figuraba ninguna acusación por violación a la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

De haber sido procesado bajo esta normativa, el artículo 303 de la Ley 63-17 establece sanciones que van desde tres días hasta un año de prisión, además de multas de hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de las lesiones.

En casos de muerte involuntaria, la pena puede ascender hasta tres años de prisión y una multa de 50 salarios mínimos.

Mientras que el artículo 256 de la misma ley indica que conducir bajo los efectos del alcohol conlleva multas de cinco a 10 salarios mínimos.

Lugar donde ocurrió el incidente en Las Palmas de Herrera. (SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE)
Estefany Mora, presenció el hecho. (SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE)

El impacto

Un video muestra que, minutos antes de las 6:00 de la tarde del domingo, una mujer de edad avanzada caminaba lentamente por la angosta calle Primera del sector, mientras que la otra se desmontaba de un taxi. De repente, ambas fueron impactadas por un conductor que manejaba de manera temeraria.

El fuerte choque las elevó por los aires: una cayó al pavimento y la otra quedó atrapada entre dos vehículos. Posteriormente, cuando el conductor intentó huir, provocó lesiones adicionales a la segunda víctima, quien permanece ingresada en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

La anciana se recupera en el hospital Marcelino Vélez Santana y presenta golpes en distintas partes del cuerpo. Además, tiene un coágulo de sangre y recibió 38 puntos de sutura, informó una de sus hijas.

Otra mujer que se encontraba cerca del lugar resultó ilesa, al igual que un motociclista que estaba apostado en la zona, a quien el impacto solo lo derribó de la motocicleta. Un vehículo Honda Fit sufrió daños en una de sus puertas tras el incidente.

Cómo ocurrió

Estefany Mora, testigo del hecho, narró lo sucedido: "Cuando él dio reversa al carro, la señora quedó prensada entre el vehículo que estaba estacionado y el de él. Mi esposo fue quien la socorrió".

Agregó: "Al señor le decían que apagara el vehículo y él no quería hacerlo. La señora estaba prensada entre los dos vehículos".

Asimismo, expuso que el conductor sacó un arma y que, aunque no pudo comprobarlo, su comportamiento evidenciaba que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Otro hombre, que prefirió no identificarse, indicó que el chofer ya se había mudado del sector y que ese día acudió a compartir a la casa de unos parientes, donde estuvo consumiendo bebidas alcohólicas.