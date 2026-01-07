Condenan a 15 años de prisión a hombre por matar a tiros a otro en San Juan de la Maguana

El procesado, José Augusto Abad García (Jonathan), fue condenado por los jueces Diógenes Dámaso, Angélica Calderón y Edwardo Valdez bajo los cargos de homicidio voluntario, porte y tenencia ilegal de arma de fuego. ( FUENTE EXTERNA )

Un Tribunal Colegiado de San Juan de la Maguana condenó este miércoles a 15 años de prisión a un hombre que mató a otro de varios disparos, en un hecho ocurrido el 4 de julio del 2021, en el sector Quijada Quieta de esa provincia.

El procesado, José Augusto Abad García (Jonathan), fue condenado por los jueces Diógenes Dámaso, Angélica Calderón y Edwardo Valdez bajo los cargos de homicidio voluntario, porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

Los hechos están tipificados en los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, así como en la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, según señala una nota de prensa del Ministerio Público.

Acusación

La acusación fundamentada en la investigación del fiscal Vicente Rodríguez Sánchez, y litigada por la fiscal Hernanda Arias, estuvo sustentada con pruebas periciales, documentales y testimoniales, las cuales fueron acogidas por el tribunal.

El expediente detalla que Abad García le disparó a la víctima, Yorki de la Rosa, en cuatro ocasiones, provocando su muerte cuando recibía atenciones médicas en un centro de salud de San Juan, según la autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Por disposición de los jueces, el procesado deberá cumplir la sentencia en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.

