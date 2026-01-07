El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, llamó a defender "una justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan".

En su discurso por el Día del Poder Judicial 2026, afirmó que los avances alcanzados por el sistema judicial en los últimos años representan una base sólida, pero insuficiente si no se consolidan y profundizan frente a los desafíos que aún persisten.

Molina sostuvo que la transformación del Poder Judicial es un proceso continuo y no una meta cerrada. Señaló que los adelantos institucionales nunca son definitivos, ya que algunos problemas históricos reaparecen y surgen nuevos retos que obligan a revisar y mejorar de manera permanente la forma en que se administra justicia en el país.

En ese contexto, presentó el Plan Justicia del Futuro 2034, concebido como una hoja de ruta para la próxima década.

El plan plantea como uno de sus ejes centrales la eliminación total de la mora judicial, con el objetivo de que todos los casos se resuelvan en un año o menos en cada uno de los tribunales del país.

A esto se suma la meta de una justicia plenamente accesible, con servicios digitales interoperables y sin barreras geográficas, económicas, sociales ni culturales.

Visión de futuro

El magistrado explicó que la visión de futuro incluye un sistema judicial en el que los sectores más vulnerables confíen en las instituciones, al recibir un trato digno, oportuno y respetuoso de sus derechos.

Asimismo, subrayó la importancia de una justicia pensada para las personas, sustentada en la transparencia, la comunicación clara, la participación ciudadana y la innovación como herramientas para fortalecer la relación entre los tribunales y la sociedad.

Molina destacó también el papel de la carrera judicial como garantía de independencia. Indicó que el plan proyecta jueces respaldados por una trayectoria estable basada en el mérito, lo que permite reforzar la imparcialidad de las decisiones y la confianza pública en el sistema de justicia.

Añadió que el fortalecimiento de la seguridad jurídica es un componente esencial para el desarrollo económico y social del país.

Durante el cierre de su intervención, definió la justicia que se proyecta como un puente seguro para quienes buscan amparo y un escudo firme para quienes necesitan protección, siempre dentro del marco del Estado de derecho.

Reiteró que el Poder Judicial debe actuar en resguardo de la soberanía nacional, los derechos fundamentales y el debido proceso, como garantías esenciales de la democracia.

El presidente de la Suprema Corte afirmó que la justicia dominicana dejó de ser un ideal lejano para convertirse en una obra en marcha que no debe detenerse.

Sostuvo que la fortaleza de la democracia y la preservación de las instituciones no se heredan ni se improvisan, sino que se construyen cada día mediante la independencia judicial, la legalidad y el respeto absoluto a la dignidad humana.

El acto concluyó con la proclamación solemne que marca la conmemoración anual del Día del Poder Judicial: "En nombre de la República".