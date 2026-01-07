Pese a las amenazas, la niña de 10 años denunció el abuso y el tribunal condenó al agresor a 20 años

Cuando la niña de apenas 10 años se quedaba sola en su casa, la pesadilla comenzaba, era abusada por un delincuente convicto que vivía en la zona. ( IMAGEN ILUSTRADA CON CHATGPT. )

Cuando la niña de apenas 10 años se quedaba sola en su casa, la pesadilla comenzaba. Víctor Manuel Acosta Marte, conocido como "Lencho", se acercaba sigilosamente y la tocaba en diferentes partes del cuerpo. La investigación confirmó que los abusos se repitieron en varias ocasiones, convirtiendo el hogar de la menor en un lugar de terror constante.

¿Cómo ocurrieron los abusos y el silencio forzado?

Para asegurarse de que la víctima no hablara, Acosta Marte recurría a la amenaza más cruel. Le advertía directamente que la mataría a ella y a toda su familia si revelaba lo que estaba ocurriendo.

Ese chantaje mantuvo a la niña atrapada en un silencio forzado, hasta que sus familiares, alertados por señales inquietantes, decidieron actuar y presentaron la denuncia.

A partir de allí, la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega tomó las riendas.

La fiscal investigadora Cristal Núñez recopiló las pruebas decisivas, mientras la menor era evaluada por expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuyos informes confirmaron sin lugar a dudas los abusos denunciados.

El perfil del acusado hacía el caso aún más alarmante. El Ministerio Público documentó que Acosta Marte exhibía una conducta constante, habitual y reiterativa en delitos de esta naturaleza.

Ya había cumplido una condena previa de 20 años por asesinato y distribución de drogas. El 27 de enero de 2023, apenas iniciado este proceso, se le impuso prisión preventiva.

Acciones de la Fiscalía y condena judicial

En el juicio, la fiscal litigante Yurisan Ceballos presentó un sólido arsenal de pruebas testimoniales, documentales y periciales. Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega —Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariela Cedano— las acogieron plenamente y declararon culpable a Acosta Marte por agresión sexual, condenándolo a 20 años de prisión.

La sentencia, dictada este martes en atención al pedimento del Ministerio Público, ordena que el condenado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega, además del pago de una multa de 100 mil pesos al Estado dominicano.

La fiscal titular Aura Luz García Martínez celebró la decisión judicial, subrayando que se sustentó enteramente en los medios de prueba aportados por el Ministerio Público.

Para la víctima y su familia, esta condena representa el fin de un capítulo de horror, aunque las cicatrices invisibles perdurarán para siempre. La justicia ha hablado, pero el caso recuerda lo cerca que pueden acechar los depredadores, incluso entre conocidos.