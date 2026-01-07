Ministerio Público someterá nuevamente a conductor acusado de embestir a dos mujeres en Herrera

Además de dejar en estado crítico a las dos mujeres, el conductor causó daños a dos vehículos estacionados en la calle Primera de Las Palmas de Herrera. ( SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público informó este miércoles que nuevamente pedirá prisión preventiva para Aquilino Ramos, acusado por haber atropellado a dos mujeres, en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Este, el pasado domingo 4 de enero.

La fiscal Anyelina Vicioso Ureña había acusado ayer martes a Ramos por violación del párrafo V del artículo 66 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, le impuso una garantía económica de RD$5,000, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.

Una nota de prensa de la Procuraduría señala que el conductor portaba una pistola, marca CZ, calibre 9mm, con un cargador y dos capsulas, sin ningún tipo de documento.

Según algunos residentes, Ramos sacó el arma cuando los comunitarios lo detuvieron luego de atropellar a la señora Ana Rosa Carvajal, de 83 años, y de otra mujer de unos 50 años.

Para el nuevo juicio, las autoridades señalan que Ramos manejó de manera temeraria, por lo que será presentado en las próximas horas ante el Juzgado de Paz después de agotarse los trámites requeridos en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

El hecho

Un video muestra que, minutos antes de las 6:00 de la tarde del domingo, la señora Ana Rosa Carvajal caminaba lentamente por la angosta calle Primera del sector, mientras que la otra se desmontaba de un taxi. De repente, ambas fueron impactadas por un conductor que manejaba de manera temeraria.

El fuerte choque las elevó por los aires: una cayó al pavimento y la otra quedó atrapada entre dos vehículos. Cuando el conductor intentó huir, provocó lesiones adicionales a la segunda víctima, quien permanece ingresada en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

La anciana se recupera en el hospital Marcelino Vélez Santana y presenta golpes en distintas partes del cuerpo. Además, tiene un coágulo de sangre y recibió 38 puntos de sutura, informó una de sus hijas.

Estefany Mora, así como otros testigos del hecho, indicaron por la actuación del conductor, parecía que estaba bajo los efectos del alcohol.