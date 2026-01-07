Imponen tres meses de prisión preventiva a abogada del MP acusada de asesinar a su pareja

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público contra la abogada por el asesinato de su pareja ( FUENTE EXTERNA )

El Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Villa Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a una abogada empleada del Ministerio Público, señalada por el asesinato de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió en junio de 2022, en el sector Vista Hermosa del municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con un comunicado del órgano persecutor, Anny Margarita Laureano Reyes, arrestada por el Ministerio Público, fungía como abogada de la Fiscalía de Villa Altagracia al momento de asesinar a su pareja sentimental, Cecilio Ramírez Agustín, alias Piloto.

Por decisión de la jueza Sudelgy Rosario, la imputada cumplirá la prisión preventiva en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.

Los hechos

La imputada, arrestada el pasado 30 de diciembre en el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, cometió el hecho el 26 de julio de 2022 cuando, según la investigación, atacó con un arma blanca a Ramírez Agustín y le propinó 48 puñaladas en el cuello, el rostro y el pecho, provocándole una hemorragia externa, según indica la autopsia judicial forense.

Las evidencias señalan que, para simular un robo, Laureano Reyes sustrajo los documentos personales, joyas y teléfonos móviles de la víctima. Además, tomó una colcha, le cubrió el rostro y lo dejó gravemente herido, encerrado en el apartamento, para luego huir del lugar.

Laureano Reyes se presentó al lugar de los hechos la mañana del día siguiente al asesinato, el 27 de julio de 2022, en compañía del segundo teniente policial Miguel Andrés Polanco, quien en ese momento estaba adscrito a la Fiscalía de Villa Altagracia.

Polanco, al notar que la imputada tocaba la puerta sin recibir respuesta desde el interior de la vivienda, subió hasta el apartamento y, tras forzar una de las hojas metálicas de las ventanas con la finalidad de observar hacia el interior, encontró el cadáver de la víctima tirado en el suelo.

El Ministerio Público, representado por el fiscalizador José Fernández Javier, otorgó a los hechos una calificación jurídica provisional contra Laureano Reyes por la presunta violación de los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 303-4, numeral 11, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Santo Cecilio Ramírez Agustín.

