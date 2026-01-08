Condenan a dos hombres por delitos sexuales contra niñas

Dos hombres fueron condenados a 20 años de prisión en casos separados de abuso y agresión sexual contra niñas, en sentencias dictadas por tribunales de La Vega y Santo Domingo Este, tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En La Vega, el Segundo Tribunal Colegiado condenó a Víctor Manuel Acosta Marte, alias Lencho, por agredir sexualmente en varias ocasiones a una niña de 10 años.

De acuerdo con la acusación, el imputado cometía los abusos cuando la menor se encontraba sola en su vivienda y la amenazaba con matarla a ella y a su familia si denunciaba el crimen.

El Ministerio Público dijo en una nota de prensa que las evaluaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmaron las agresiones.

El tribunal ordenó que Acosta Marte cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito y le impuso una multa de 100,000 pesos. El condenado tiene antecedentes penales, incluyendo una condena previa de 20 años por asesinato y delitos relacionados con drogas.

En Los Tres Brazos

En otro caso, el Segundo Tribunal Colegiado Santo Domingo Este condenó a Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, por abusar sexualmente de una niña de siete años, en el 2024 en el sector Los Tres Brazos.

La madre hizo la denuncia El caso contra el militar se inició tras la denuncia de la madre de la menor, quien recibió la confesión directa de la víctima. "Las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones hechas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor", sostuvo el Ministerio Público.

Leer más Pese a las amenazas, la niña de 10 años denunció el abuso y el tribunal condenó al agresor a 20 años