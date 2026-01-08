El coronel Rafael Núñez de Aza afirma que era empresario antes de ser funcionario

El exencargado financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cesep), coronel Rafael Núñez de Aza (a la derecha), en el juicio en su contra. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El exencargado financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cesep), coronel Rafael Núñez de Aza, afirmó que debe ser descargado de la acusación de ser "el cerebro" de la estafa por más de 4 mil millones de pesos en esa institución del Estado, porque depositó en el tribunal las pruebas de que el dinero que posee es producto de su trayectoria como empresario, propietario de varias compañías incluso internacionales.

Mostró cobros y pagos de hasta más de 80 millones de pesos de impuestos por los servicios de sus empresas, con lo que afirma que sus actividades económicas no empezaron ni concluyeron con sus funciones en el Cusep y que, según el Ministerio Público, también se extendieron en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Defensa del coronel Núñez de Aza

El Cestur es otras de las instituciones del Estado también afectada por un supuesto entramado de corrupción que el órgano acusador afirma lideraba el exjefe del Cusep, Adán Cáceres Silvestre.

Núñez de Aza alega que el dinero ilícito que mencionan los fiscales, del patrimonio público, no fue a parar a su cuenta y que eso lo ha demostrado al tribunal, porque el dinero deja rastros.

"A dónde fue el dinero (ilícito), quién lo recibió, quién lo convirtió en patrimonio y en ese análisis yo sostengo que no se ha probado que ese flujo tenga como destino real mi patrimonio", indicó.

Hizo mención de una serie de transferencias de millones de pesos que fueron a parar a la cuenta del mayor del Ejército Raúl A. Girón Jiménez, quien ha revelado al Ministerio Público cómo operó el entramado.

Defensa de la pastora Rossy Guzmán

Después de Núñez de Aza, empezó a hacer su defensa la pastora Rossy Guzmán Sánchez, quien en lo que lleva de presentación asevera que sus propiedades son lícitas. El órgano acusador la imputa de prestanombre como testaferro de Cáceres Silvestre.

El pasado martes 6 de enero los casi 30 acusados de defraudar al Estado empezaron a hacer sus defensas materiales en el juicio de fondo, que debe concluir en una sentencia absolutoria o de condena.