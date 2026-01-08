La justicia cerró el caso de la muerte de DJ Kanela: condenan a su asesino a 20 años

La madrugada del 4 de marzo de 2023 terminó en sangre en el ensanche Bolívar. Minutos antes del amanecer, un DJ conocido en el circuito urbano del Cibao quedó atrapado dentro de una escena que la justicia, casi tres años después, reconstruyó pieza por pieza hasta dictar una condena de 20 años de prisión.

El Segundo Tribunal Colegiado de Santiago sentenció a Raymund Samuel Díaz, conocido como Ray, Pitbull o Raymundo, tras hallarlo culpable de homicidio voluntario y porte ilegal de arma de fuego en la muerte de Ángel Rafael Caba Domínguez, conocido artísticamente como DJ Kanela. La acusación fue presentada por el Ministerio Público, que sustentó el caso con pruebas audiovisuales, testimonios y evidencias materiales.

Aquella noche, Caba Domínguez regresaba a su residencia luego de participar en una actividad artística. Se desplazaba en un vehículo Toyota azul, año 1989, cuando fue interceptado en la calle San Miguel por un automóvil Honda Accord blanco, año 2012, en el que viajaba Díaz junto a otros hombres.

El Honda bloqueó la salida del Toyota. El DJ se desmontó del vehículo. En ese instante, según estableció el tribunal, Díaz sacó una pistola Glock calibre 9 milímetros, que portaba de manera ilegal, y le disparó en múltiples ocasiones.

Te puede interesar Imponen tres meses de prisión preventiva contra imputados por el homicidio de Dj Kanela

Gravemente herido, DJ Kanela fue auxiliado y trasladado a un centro de salud de Santiago, donde murió horas más tarde mientras recibía atenciones médicas. Caba Domínguez era productor artístico, promotor y responsable de los media tours y fiestas de importantes exponentes del género urbano en Santiago y otros pueblos de la región. También participaba en un programa de plataformas digitales.

Detalles del caso y condena

La investigación permitió reconstruir lo ocurrido más allá de la escena del crimen. El fiscal Pedro Martínez explicó ante los jueces Luis Ernesto Torres, Esther Reyes y Gladys de los Santos que la Fiscalía logró acceder a grabaciones de varias cámaras de vigilancia, con las que se trazó la ruta completa seguida por el acusado antes, durante y después del homicidio. Las imágenes mostraron cómo Díaz huyó del lugar y trató de evadir su responsabilidad ocultando el vehículo utilizado en el hecho.

Durante una inspección minuciosa del Honda Accord, el Ministerio Público recolectó dos casquillos calibre 9 milímetros, compatibles con el arma utilizada. Esa evidencia se sumó a los testimonios y a la pistola Glock ocupada al acusado al momento de su arresto, la cual carecía de documentación legal, en violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas de fuego.

Las detenciones se produjeron días después del crimen. Raymund Samuel Díaz fue apresado en flagrante delito mientras portaba el arma de fuego sin documentos. En el operativo también fueron arrestados Alfri de Jesús Díaz Sánchez y Moreno Rodríguez, alias Barajita, quienes se presentaron de manera voluntaria ante el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional en la región Cibao Central.

Contexto del crimen

Las investigaciones preliminares señalaban que los implicados habían salido de una discoteca antes de hacer contacto con la víctima.