×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
desaparición niña Brianna
desaparición niña Brianna

Aún no solicitan medida de coerción contra los detenidos por desaparición de Brianna

La falta de acción del Ministerio Público genera preocupación entre los ciudadanos que exigen justicia por la niña desaparecida

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Aún no solicitan medida de coerción contra los detenidos por desaparición de Brianna
Momento en que trasladan a dos hombres detenidos en una camioneta, como parte de la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, en Imbert, Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El Ministerio Público aún no ha solicitado medida de coerción contra los dos hombres señalados como responsables de la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años de edad, en Puerto Plata, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 31 de diciembre de 2025.

Los sospechosos son los hermanos Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, ambos tíos abuelos de la menor.

"Hasta el momento el Ministerio Público no ha depositado solicitud de medida de coerción", informó un funcionario del Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata al ser consultado.

De acuerdo con las informaciones preliminares, los detenidos habrían admitido que dieron muerte a la menor y posteriormente enterraron su cuerpo.

Sin embargo, alegan no recordar el lugar exacto donde supuestamente sepultaron a Brianna, argumentando que el hecho ocurrió en horas de la noche y bajo condiciones de escasa visibilidad.

Rumores sobre la libertad de los sospechosos

En medio del hermetismo oficial, ha surgido el rumor de que los dos sospechosos podrían quedar en libertad, debido a que habría vencido el plazo legal de 48 horas que tiene el órgano acusador para presentar a los detenidos ante un juez y solicitar medida de coerción.

Hasta media mañana de este viernes, el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre el sometimiento ni sobre el estatus legal de los sospechosos.

Brianna Genao Rosario fue vista por última vez mientras jugaba en el patio de una vivienda en la comunidad rural Barrero, del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde entonces, su desaparición ha mantenido en vilo a la población dominicana, que sigue con atención el desarrollo del caso y espera respuestas claras de las autoridades sobre el paradero de la niña.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.