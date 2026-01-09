La audiencia de la Operación Calamar se aplaza para el 15 de enero

Una de las audiencias por la Operación Calamar. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 15 de enero la continuación de la audiencia preliminar del caso Operación Calamar.

Para la próxima semana está previsto que se presenten los argumentos de la defensa técnica de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, señalados junto a Donald Guerrero como los cabecillas de esta supuesta estructura criminal.

La representación legal de Guerrero estaría programada para los encuentros posteriores.

Separan al exsenador de Azua

Durante la audiencia de este viernes, la jueza Altagracia Ramírez dispuso la separación del exsenador Rafael Calderón, quien será sometido hoy a una intervención quirúrgica a causa de una infección.

La magistrada consideró que la condición médica del imputado se encuentra inestable, conforme a la certificación depositada el viernes por su defensa, por lo que no puede continuar el proceso judicial junto a los demás encartados.

Ramírez explicó que la decisión busca garantizar el buen desarrollo del proceso, el respeto a los plazos razonables y la protección de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.

La defensa de Calderón se opuso a la medida y evalúa la posibilidad de recurrir la disposición, al advertir los inconvenientes que podría representar para su cliente reiniciar el proceso judicial desde el inicio, tomando en cuenta su edad avanzada (83 años) y su condición de salud.

Continuó la audiencia: participa la defensa de Daniel Guerrero

Pese a la exclusión de Calderón, el tribunal ordenó la continuación de la audiencia con los imputados presentes.

Durante la sesión fue escuchada la defensa técnica de Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Los abogados del imputado argumentaron que la acusación es "hueca", al carecer de afirmaciones de hecho y pruebas que sustenten los tipos penales imputados, y denunciaron violaciones al debido proceso.

Sostuvieron que Guerrero Mena no fue informado de que estaba siendo investigado ni participó en la etapa preparatoria, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción.

Además, resaltaron contradicciones internas en el expediente.

En el caso Operación Calamar, a Guerrero Mena se le imputan los delitos de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa, extorsión y lavado de activos, cargos que fueron refutados uno a uno por sus abogados durante la audiencia.

El Ministerio Público persigue en este proceso una presunta estructura de corrupción que habría provocado un desfalco superior a los 6,000 millones de pesos.