Debido a una intervención quirúrgica a la que deberá someterse este viernes el exsenador por Azua, Rafael Calderón, a causa de una infección, el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó la separación o desglose del imputado de las audiencias preliminares correspondientes a los demás implicados en el caso de corrupción denominado Operación Calamar.

La jueza Altagracia Ramírez tomó la decisión al considerar que la salud del procesado "al día de hoy" se encuentra inestable, conforme a lo establecido en el certificado médico depositado este viernes por sus defensores.

"Para el buen desenvolvimiento de este proceso y también para respetar lo que es el plazo razonable de todas las demás partes que forman esta audiencia preliminar, va a acoger la solicitud del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 65 de nuestro Código Procesal Penal", expresó la magistrada.

Al motivar su decisión, la jueza sostuvo que el tribunal debe garantizar los plazos razonables del proceso judicial y "el resguardo de los derechos fundamentales de cada una de las partes que intervienen en el proceso en condición de igualdad".

La disposición judicial también establece que la audiencia continúe con la participación de las partes presentes en esta fase preliminar.

Se recuerda que anteriormente el conocimiento de estas audiencias fue aplazado por dificultades de salud presentadas tanto por Calderón como por otros implicados.

En este caso el Ministerio Público persigue una estructura criminal por un presunto desfalco al estado de más de 6,000 millones de pesos, encabezada por los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero.

La defensa planea recurrir la decisión

La defensa de Calderón se opuso a la medida, alegando la edad avanzada del imputado, de 83 años, y señalando que con esta decisión se estaría vulnerando el principio 9 del Código Procesal Penal, relativo a la persecución única.

"Para un imputado con 83 años de edad, tener que volver a someterse a un proceso desde cero, con la misma acusación, pero ser presentado nuevamente ante un nuevo juez, indica que debemos también, como defensa, prepararnos otra vez sobre los mismos hechos y sobre la misma base", afirmó el abogado Wilson Berigüete.

El jurista adelantó que están evaluando los mecanismos legales para recurrir la decisión. Entre las opciones mencionó la posibilidad de solicitar una revisión ante la jueza o interponer un recurso de apelación.

Antecedentes de salud de Calderón

El jueves 4 de diciembre de 2025, el abogado del exsenador por Azua, Rafael Calderón, depositó una licencia médica por siete días, luego de que el imputado fuera intervenido quirúrgicamente por un cáncer de próstata.

En una audiencia anterior, Calderón presentó una complicación de salud que obligó a su traslado a la Clínica Abreu; sin embargo, regresó minutos después y la audiencia pudo continuar.

Previamente, varias vistas fueron suspendidas debido a que otro de los imputados, Juan Tomás Polanco Céspedes, presentó una constancia médica por una afección renal.

El 18 de diciembre, un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) corroboró la licencia médica por un mes otorgada por el urólogo-oncólogo del exsenador.

Tras esta intervención, Calderón contrajo la infección por la cual será operado en el día de hoy.