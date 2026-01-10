Por segunda ocasión fue aplazado el conocimiento de la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el ciudadano haitiano Dieupanou Julé (Jhonny), de 56 años, imputado de participar en la muerte de dos hombres que habían sido reportados como desaparecidos tras trasladarse desde el municipio de Nagua hacia la provincia de Santiago para realizar labores de cobro.

La decisión fue adoptada este sábado por la jueza Wendy Tavárez, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, quien pospuso el proceso a fin de que esté presente un intérprete, debido a que el imputado es extranjero, y para que sean debidamente citadas las víctimas indirectas del caso.

El Ministerio Público señala a Dieupanou Julé como uno de los presuntos implicados en la muerte de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Parelló, quienes laboraban como cobradores de una empresa de préstamos.

Fueron torturados y enterrados

Los cuerpos de ambas víctimas fueron hallados sepultados el pasado viernes 2 de enero, en horas de la noche, en la parte trasera de una vivienda ubicada en el municipio Licey al Medio, provincia Santiago.

De acuerdo con el expediente preliminar, las víctimas se trasladaron desde Nagua el 31 de diciembre para realizar cobros en una ruta que incluía varios sectores de la provincia de Santiago.

Posteriormente, las autoridades localizaron el vehículo en el que se desplazaban, abandonado en la avenida Circunvalación Norte, con manchas de sangre y evidencias balísticas en su interior.

Las investigaciones establecen que los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego y traumas severos, conforme a la certificación médico-legal emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad a la que fueron enviados para los estudios correspondientes.

Continúa búsqueda de otros implicados

El Ministerio Público mantiene la acusación contra Dieupanou Julé (Jhonny), mientras continúan activas las órdenes de arresto contra otros imputados identificados como Yelson Trinidad García, alias "Villano"; Yaudy Sarita Morel, alias "el Lápiz"; y Jimmy Jules Mecido, quienes permanecen prófugos.

Las autoridades informaron que el proceso judicial continuará en la fecha que sea fijada por el tribunal, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones para establecer responsabilidades y ejecutar las órdenes de arresto pendientes en relación con el doble homicidio ocurrido en Santiago.