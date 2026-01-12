Condenan a 30 años de prisión a hombre que asesinó a otro a cuchilladas en Tamboril

La víctima se encontraba sentada en una silla, de espaldas a la puerta de la cocina, cuando el procesado se le acercó y lo atacó por la espalda, ocasionándole heridas mortales en el maxilar derecho y el antebrazo. ( FUENTE EXTERNA )

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 años de prisión a Rafael Guzmán López, alias Rafo, por el asesinato de Eddy Reyes Ureña Santana, ocurrido en agosto de 2024 en el municipio de Tamboril.

Según una nota de prensa, la sentencia fue dictada tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que sostuvo que el imputado planificó y ejecutó el crimen, atacando a la víctima por la espalda con un arma blanca.

De acuerdo con la acusación, presentada por el fiscal litigante Juan Elías Pérez, los hechos ocurrieron la noche del 11 de agosto de 2024, mientras ambos se encontraban en una residencia donde se celebraba el cumpleaños de una menor de edad.

Guzmán López llegó al lugar acompañado de su pareja, hermana de la propietaria de la vivienda.

Cómo ocurrió el suceso

La víctima se encontraba sentada en una silla, de espaldas a la puerta de la cocina, cuando el procesado se le acercó y lo atacó por la espalda, ocasionándole heridas mortales en el maxilar derecho y el antebrazo.

El Ministerio Público probó que, previo al hecho, Guzmán López había advertido a varias personas de su intención de matar a Ureña Santana. Los jueces valoraron los testimonios presentados como "coherentes y contundentes".

El tribunal, integrado por las magistradas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, declaró al acusado culpable de violar los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican el crimen de asesinato.

En el aspecto civil, el condenado deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos a los familiares de la víctima.