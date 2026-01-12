Dictan 20 años de prisión a hombre por violación de menor encontrada muerta en Boca Chica

El Ministerio Público indicó que presentó pruebas que demostraron la responsabilidad penal del acusado condenado a prisión ( FUENTE EXTERNA )

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso una condena de 20 años de prisión a un hombre acusado de violar a una adolescente de 16 años que fue encontrada ahogada en los alrededores de Boca Chica, en un hecho ocurrido en el año 2024.

Un comunicado del Ministerio Público detalla que la condena fue impuesta a Franklin Santana.

Por decisión de los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, Santana deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Investigación

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Odalis Beltrán señala que la investigación del Ministerio Público se inició el 19 de diciembre de 2024, luego de que la hermana mayor de la víctima, quien también había sufrido acoso virtual por parte de Santana, denunciara lo ocurrido.

La denunciante reveló que ese día su madre le envió un audio informándole que la víctima había salido de la casa a las 4:00 de la tarde con la intención de regresar a las 8:00 de la noche.

Sin embargo, no regresó y permaneció desaparecida durante varios días, hasta que fue encontrada sin vida, ahogada en Boca Chica.

Durante la investigación, en las pertenencias de la occisa fue encontrada una mascota tipo récord, en la que la víctima acusaba al procesado de haberla tocado. También se halló una memoria tipo USB en la que había guardado imágenes de los hechos, manifestando que el hoy condenado la amenazaba para que no hablara.

En el juicio, el Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Evelyn Peña y Alexis Casado, presentó ante el tribunal pruebas suficientes que demostraron la responsabilidad penal del hoy condenado, por violación al Código Penal Dominicano y a la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

