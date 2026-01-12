Aplazan por falta de intérprete coerción contra haitiano acusado de asesinato de dos cobradores

Dieupanou Julé, alias "Jhonny", es escoltado por agentes policiales tras el aplazamiento de la audiencia de coerción por falta de intérprete, en el Palacio de Justicia de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó por tercera ocasión la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra un ciudadano haitiano, quien es acusado de estar vinculado al asesinato de dos cobradores de una empresa de préstamos.

El tribunal reprogramó la audiencia para el miércoles 14 del presente mes, a partir de las 9:00 de la mañana, debido a la falta de un intérprete para el imputado.

El acusado es Dieupanou Julé, alias "Jhonny", de 53 años de edad, quien está señalado como uno de los responsables de la desaparición y muerte en Santiago de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Pallero, ambos oriundos del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Según el expediente acusatorio, las víctimas se trasladaron el miércoles 31 de diciembre de 2025 al sector Los Santana, en Licey al Medio, para realizar labores de cobro, sin que se volviera a tener noticias de su paradero. Posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados sepultados en una finca de plátanos de la zona.

Durante las investigaciones, fue localizado abandonado el vehículo Hyundai Sonata Y20, color mamey, en el que se desplazaban los cobradores.

El documento de solicitud de coerción establece que las víctimas llegaron en horas de la mañana del 31 de diciembre al lugar donde posteriormente fueron asesinadas, sitio en el que supuestamente les esperaba el imputado, acompañado de otras personas.

Tras cometer el doble homicidio, Julé y sus cómplices habrían trasladado los cuerpos hasta un platanal contiguo, donde excavaron y los sepultaron para ocultar el crimen.

El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el extranjero.

Otros implicados

Por este doble crimen permanecen prófugos Yelson Trinidad García, alias "Villano"; Yaudy Sarita Morel, alias "El Lápiz"; y Jimmy Jules Mecido.