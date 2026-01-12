×
El juicio preliminar por colapso del Jet Set empieza este lunes

El Ministerio Público y querellantes buscan que los imputados sean enviados a juicio de fondo

El juez también deberá conocer la solicitud de los Espaillat de que se les aprueben dos peritos para una nueva evaluación

  • Marisol Aquino - Twitter
El juicio preliminar por colapso del Jet Set empieza este lunes
El juez Reymundo Mejía Zorrilla conocerá esta fase del proceso el juicio por el colapso de la discoteca Jet Set. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene programado iniciar este lunes el juicio preliminar a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la colapsada discoteca Jet Set y acusados de homicidio involuntario de las 236 personas que perdieron la vida en el desplome del icónico centro de diversión el pasado año.

Esta fase del proceso penal, en el que el Ministerio Público y querellantes buscan que los imputados sean enviados a juicio de fondo, empieza nueve meses después de la tragedia, ocurrida durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, la madrugada del 8 de abril del 2025, y a dos meses de someterse la acusación.

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción es Reymundo A. Mejía Zorrilla, quien deberá también conocer la solicitud de los Espaillat de que se les aprueben dos peritos, propuestos por ellos, para realizar una nueva evaluación de la estructura destruida del Jet Set, ya que el magistrado que se designó en un primer momento declinó decidirla.

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) realizó la primera evaluación de los escombros del Jet Set. Esta es la que sirve de base a los fiscales para sustentar la imputación de homicidio involuntario.

Los resultados preliminares de Onesvie indican que el desplome del techo se produjo por una sobrecarga estructural que superó la capacidad de las vigas, agravada por ampliaciones posteriores a la edificación. 

  • Por el desplome del techo un centenar de personas resultaron también lesionadas.

En el expediente, el Ministerio Público afirma que "en el transcurrir de los años, el techo de la discoteca presentó de forma visible múltiples irregularidades, como filtraciones de agua, caída de escombros, que no fueron evaluadas de forma especializada para una solución definitiva por parte de los acusados".

Y, "de manera más notoria durante el año 2024, cuando fueron reportadas grandes filtraciones de agua y caídas de plafones que se encontraban instalados en un falso techo en la parte superior de la discoteca como una especie de sub-techo, subsanada informalmente".

Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.