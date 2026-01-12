×
HERRERA
HERRERA

Acusado de atropellar a dos mujeres en Herrera deberá pagar RD$ 1 millón como garantía

Las víctimas son Ana Rosa Carvajal, de 83 años, y a Blasina José de Báez, de 50, ambas en proceso de recuperación bajo atenciones médicas

    Expandir imagen
    Acusado de atropellar a dos mujeres en Herrera deberá pagar RD$ 1 millón como garantía
    Además de dejar en estado crítico a las dos mujeres, el conductor causó daños a dos vehículos estacionados en la calle Primera de Las Palmas de Herrera. (SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE)

    El Juzgado de Paz de Santo Domingo Oeste impuso este lunes una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas de coerción contra Aquilino Ramos, acusado de atropellar a dos mujeres en el sector Las Palmas de Herrera, el pasado 4 de enero.

    La decisión fue adoptada por la jueza Cecilia Toribio, quien acogió los pedimentos del Ministerio Público, que atribuye al imputado la responsabilidad de haber embestido a Ana Rosa Carvajal, de 83 años, y a Blasina José de Báez, de 50, ambas en proceso de recuperación bajo atenciones médicas.

    RELACIONADAS

    El expediente

    Según el expediente presentado por el fiscal Sandy Santana, Ramos habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en un colmado cercano al lugar del hecho y posteriormente salió conduciendo su vehículo de manera imprudente, lo que provocó el atropello.

    • El imputado también enfrenta otro proceso judicial, en el que se le impusieron medidas de coerción por la presunta violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
