Juez da 10 días al Ministerio Público para notificar acusación a los querellantes en caso Jet Set

El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva permanece resguardado por agentes policiales mientras manifestantes se concentran en las afueras con pancartas, exigiendo sanciones por la tragedia del colapso del techo de la discoteca Jet Set. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía Zorrilla, otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para notificar la acusación presentada contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la discoteca Jet Set, y fijó para el 16 de marzo la próxima audiencia del proceso.

La decisión se produjo luego de que abogados de los querellantes manifestaran en audiencia que, a dos meses de haberse presentado la acusación, no habían sido notificados formalmente del contenido del expediente. El plazo concedido al Ministerio Público comenzará a correr a partir de mañana.

El magistrado también otorgó 30 días a los querellantes para que decidan si se adhieren a la acusación presentada por el órgano acusador o si depositan una acusación independiente. Ese plazo iniciará igualmente desde mañana.

Son 346 víctimas y querellantes, según la acusación del Ministerio Público.

La audiencia se celebró en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y estuvo precedida por un amplio dispositivo de seguridad en el Palacio de Justicia.

En el lugar se presentaron personas con pancartas en las que exigían sanciones por la tragedia ocurrida el 8 de abril del año pasado, cuando colapsó el techo del centro de diversión, con un saldo de 236 personas fallecidas y un centenar de heridos.

Hace dos meses

La Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección de Persecución del Ministerio Público presentaron la acusación formal hace dos meses.

Durante la audiencia, el juez indicó que se garantizará el respeto a los derechos de todas las partes involucradas en el proceso.

El tribunal deberá conocer, además, la solicitud de la defensa de los hermanos Espaillat para que se autorice la designación de dos peritos propuestos por ellos, con el objetivo de realizar una nueva evaluación de la estructura de la discoteca. Esta petición no fue decidida en una etapa anterior, luego de que el magistrado inicialmente apoderado declinara conocerla tras la presentación de la acusación formal.

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones realizó una evaluación de los escombros del Jet Set, informe que sirve de base al Ministerio Público para sustentar la imputación de homicidio involuntario.